Wolfenbüttel: Polizei ermittelt zu Einbruch in Wohnhaus

Wolfenbüttel In der Grauhofstraße haben Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner genutzt. In Fümmelse wiederum zerkratzten Unbekannte ein Auto.

Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt derzeit zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grauhofstraße. Die bislang unbekannten Täter haben zwischen dem 7. und 12. Juli eine Fensterscheibe zerstört und sind auf diesem Wege in das Haus gekommen.

Innen durchsuchten sie den Polizei-Angaben zufolge „diverse Räume“. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, ebenso wenig, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Die Wolfenbütteler Polizei hat Spuren genommen und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise gehen telefonisch an (05341) 19870.

Auto in Fümmelse zerkratzt

Noch unbekannte Täter haben in Fümmelse zwischen dem 6. und 11. Juli ein Auto zerkratzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Wagen war am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise nimmt die Wolfenbütteler Polizei unter der Telefonnummer (05331) 9330 an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de