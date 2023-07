Theodor-Heuss-Gymnasium Wolfenbüttel ehrt fleißigste Stadtradler

Wolfenbüttel. Die Schule lag bei der Fahrrad-Aktion von Stadt und Landkreis wieder ganz weit vorn. Was an Kilometern zusammenkam und wer überragte, lesen Sie hier.

Insgesamt 375.274 Kilometer wurden in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel beim diesjährigen Stadtradeln vom 13. Mai bis zum 2. Juni von 1781 Radelnden auf dem Fahrrad zurückgelegt. Dabei hatte das Team des Theodor-Heuss-Gymnasiums in der Mannschaftswertung sowohl bei der Zählung der Mitglieder (181 Radelnde) als auch der insgesamt erradelten Team-Kilometer (36.348 Kilometer) die Nase vorn – 2023 bereits zum fünften Mal in Folge, wie die Schule nicht ohne Stolz mitteilt.

Fünf Radler fuhren mehr als 1000 Kilometer

Auch in diesem Jahr wurden besonders aktive Mitglieder des THG-Teams bei einer schulinternen Siegerehrung am letzten Schultag gewürdigt. In diesem Jahr verteilte Schulleiterin Sandra Feuge Urkunden an die Familie Heynen als radelaktivste Familie (insgesamt 2599,3 Kilometer) und an die besonders

radelfreundlichen Klassen 5d, 6b und 6d. Die Klasse 6d konnte der THG-Mitteilung zufolge insgesamt 4144,8 Kilometer ins Teamergebnis einspeisen und landete damit auf dem ersten Platz. In der Gruppe der sportlichen „THG-Vielfahrerinnen“ und „THG-Vielfahrer“ hatten in diesem Jahr gleich fünf Personen, darunter vier Mitglieder der Fahrrad-AG des THG, die 1000-Kilometer-Marke übertroffen und wurden daher mit einer Urkunde und einer THG-Tasse belohnt: Aaron Eloy Albert (6b, 1000,1 Kilometer), Dirk Hahn (Lehrkraft und Leiter der Fahrrad-AG, 1013,8 Kilometer), Charlotte Wölfel und Jonas Heynen (beide Jahrgang 12, jeweils 1107,0 Kilometer) sowie Jannes Bornemann (10a, 1149,7 Kilometer).

Allgemeine Siegerehrung am 6. September

Wie das THG mitteilt, ist die Schulgemeinschaft stolz auf ein erneut hervorragendes Ergebnis im Rahmen dieser deutschlandweiten Aktion für den Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs. Das Radel-Team des fahrradfreundlichen Gymnasiums freue sich auf das Zusammentreffen mit vielen anderen fleißigen Stadtradel-Teilnehmenden des Landkreises bei der Siegerehrung am 6. September, heißt es abschließend.

red

