Joshua Metzner leitet das Lebenshilfe-Wohnheim Wolfenbüttel

Das Wohnheim der Wolfenbütteler Lebenshilfe hat einen neuen Leiter: Joshua Metzner ist seit März für die Einrichtung am Blauen Stein in verantwortlicher Position tätig. Darüber informiert die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung.

„Ich wollte dringend etwas Soziales machen, wollte Menschen um mich haben und wollte unterstützen, helfen“, schildert Metzner die Beweggründe für seinen Wechsel zur Lebenshilfe. Dabei hatte sich der heute 27-Jährige der Mitteilung zufolge zunächst für einen hochaktuellen Beruf entschieden. Als gelernter Fachinformatiker sei er gut bezahlt worden, der Arbeitsmarkt habe ihm in viele Richtungen offengestanden. „Doch ich merkte schnell: Das kann nicht alles gewesen sein.“ Als technischer Mitarbeiter war er für die Wartung von Ampelanlagen zuständig, fuhr den ganzen Tag allein von einer Kreuzung zur nächsten. „Technik hat mich schon immer begeistert – der Umgang mit Menschen aber noch mehr.“

Begeistert von der Atmosphäre im Team

Und so folgte er seiner Schwester in die Soziale Arbeit. Über Praktika startete er ein Studium an der Ostfalia in Wolfenbüttel und wurde schließlich Sozialpädagoge. Zunächst stieg er in der Ausbildungswerkstatt Braunschweig ein, wo er für die Klienten zuständig war. Bei der Lebenshilfe Braunschweig konnte er danach seine beiden Ausbildungszweige perfekt verbinden: „Mein Thema dort waren die digitalen Bildungsangebote.“

Seit März leitet Metzner nun das Wohnheim der Lebenshilfe in Wolfenbüttel. „Die Findungsphase ist noch nicht ganz abgeschlossen, mein Aufgabenfeld ist noch in Bewegung“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Gleichwohl sei er schon jetzt begeistert von der Atmosphäre im Team und von dessen liebevollem Umgang mit den Bewohnern. „Hier bin ich goldrichtig.“

Ins kalte Wasser gesprungen

Metzners Verantwortungsbereich umfasst die Wohnbereiche 1 und 2, die beiden Außenwohngruppen, den Wohnbereich Schillerstraße (Vertretung von Anja Schildener) sowie in Kooperation die Tagesstruktur. Insgesamt sind es 56 Plätze, und vor allem für die Rentner unter den Bewohnern muss Metzner eine Tagesstruktur bieten. „Ich bin zuständig, dass es den Bewohnern gut geht in ihrem ,WG-Leben’ hier.“ Außerdem geht es um die Organisation der Nachtdienste sowie um die Koordination der Bewerbungen neuer Mitarbeiter. Das ist eine ganze Menge. „Bis zu meinem Ziel habe ich noch ein Stück Weg vor mir – ich bin in ziemlich kaltes Wasser gesprungen.“

Privat widme sich Metzner dann aber (neben der Lust am Kochen) doch noch gern der Technik, berichtet die Lebenshilfe – auch wenn er das Motorrad gerade abgemeldet hat. „Vier Jahre war ich bei Siemens für Mobilität zuständig, aber meinen Ausstieg bereue in keine Sekunde.“ Die Bilanz seiner neuen Karriere, die er durch die Suche nach mehr Sinn gestartet hat: „Soziale Arbeit ist genau mein Ding. Ich gehe darin auf und habe schon viele Menschen begeistern können. Hier weiß man wirklich, wofür man es tut.“

red

