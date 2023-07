Einbruch in Semmenstedt: Täter steigen durch Kellerfenster ein

Noch unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Semmenstedt eingebrochen. Wie die Wolfenbütteler Polizei erläutert, gelangten die Täter über ein Kellerfenster in das Haus an der Straße Auf der Sülte und durchsuchten mehrere Räume.

Bislang ist nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ein. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Fahren ohne Erlaubnis: Wolfenbüttels Polizei hält 45-Jährigen an

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen ist der Wolfenbütteler Polizei ein 45-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Die Polizei hatte den Mann in der Straße Am Herzogtore kontrolliert – im Anschluss untersagte sie dem 45-Jährigen die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

red

