„Bücher-Treff“ Stadt Wolfenbüttel sucht Paten für Bücherzelle am Alten Tore

In verschiedenen Stadtteilen stehen Bücherzellen oder Büchertauschregale. Zentral in der Innenstadt, am Alten Tore, hat seit 2015 der „Bücher-Treff“ rund um die Uhr geöffnet. Nun ist dieser verschlossen.

Die Gründe liegen im Verhalten einiger weniger Menschen, die die Bücherzelle entweder als Entsorgungsort für Haushaltsauflösungen sehen und Kartons voller nicht verwendbarer Bücher abstellen, erklärt die Stadtverwaltung. Andere würden den Bestand nach wieder verkaufbaren Büchern durchsuchen und die Regale leer räumen. „Der ursprüngliche Teilhabe-Gedanke hat sich leider in das Gegenteil verkehrt und die kontinuierliche Pflege ist mittlerweile für die Stadtbücherei nicht mehr leistbar“, schreibt die Stadt weiter.

Stadtbücherei unterstützt mit Buchspenden

Damit die Tausch-Börse auch zukünftig geöffnet haben kann, werden Patinnen und Paten gesucht, die sich zukünftig regelmäßig um den Zustand der Bücherzelle und den Bestand kümmern möchten. Die Stadtbücherei unterstützt gerne weiterhin mit attraktiven Buchspenden, heißt es.

Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Standort in der Nähe einer öffentlichen oder sozialen Einrichtung zu finden, die sich um die Pflege der schönen Bücherzelle kümmern kann.

Wer Interesse hat, sich um diesen „offenen Bücherschrank“ zu kümmern und mehr darüber wissen möchte, kann sich gerne unter kultur@wolfenbuettel.de melden.

