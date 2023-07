„Ein Tag voller Musik“ beim Sommerkonzert in Hordorf

Unter dem Motto „24 Stunden – ein Tag voller Musik“ stand das Sommerkonzert des Gemischten Chores Hordorf unter der Leitung von Petra Diepenthal-Fuder, das den Abschluss der bundesweiten Projektförderung „Impuls“ bildete. Über das Konzert im Dorfgemeinschaftshaus Hordorf berichtet der Chor in einer Presseinfo.

Mit von der Partie war Thomas Bode als musikalischer Begleiter am Klavier sowie Paul Hottmann als Solist am Akkordeon. Hottmann begann die „24 Stunden“ wie aus dem Nichts kommend mit melancholischen Klängen von Piazolla und einer Musette als Nachklang des nächtlichen Treibens.

Ein Tag ohne Gesang ist kein vollwertiger Tag

Der Chor nahm diese frühmorgendliche Wehmutsstimmung mit dem Lied „Memory“ auf, mit dem sich die alte Katze Grisella in Cats Mut für die kommende Zeit zusingt. Mit Dvoraks „Es zog manch Lied“ wurde der heranziehende neue Morgen in taubeglänzter Natur hymnisch begrüßt.

Nach einem gelungenen Start in den Morgen am offenen Fenster mit „Sunshine to you“ ging es, so schreibt der Chor, musikalisch unterhaltsam durch den Tag; das Tagwerk hielt Wandern („Im Frühtau zu Berge“), aber auch schnelles Arbeiten virtuos auf dem Akkordeon (unter anderem Flick-Flack-Polka-Fox von Albert Vossen) sowie das humoristisch gewollt unregelmäßige Klappern im Chorsatz über das alte Müllerhandwerk bereit. Dazu gab es „Nette Begegnung“(en) am Tag im Chorsatz von Oliver Gies, vom Chor überzeugend choreographiert. Und natürlich, so die Mitteilung weiter, ist ein Tag

ohne Gesang für einen Chor kein vollwertiger Tag. Folglich hieß es im nächsten Lied: „Wir singen immerzu, tagaus tagein, mit Freude und mit Schwung.“

Mit „Rock for fun“ ins heiße Nachtleben

Der Abend wurde schließlich eingeläutet mit „Lalelu“, der Mond angesungen in bekanntem Volkslied, aber auch in dem Film-Song „Moon River“. Das nächtliche Treiben führte mit Klängen der Renaissance zunächst in die Taverne („Tourdion“), das Akkordeon lud zum argentinischen Tangoabend mit Libertango von Piazolla ein. Der Chor betrachtete noch einmal gedankenverloren mit Oliver Gies einen kleinen grauen Falter im Licht, bevor sich alle mit „Rock for fun“ ins heiße Nachtleben stürzten. Das Akkordeon entließ die Zuhörerschaft mit den Klängen des Anfangs, der Musette.

Der Kreis von 24 kurzweiligen unterhaltsamen Stunden schloss sich. Und das Publikum, so schließt der Bericht über das Sommerkonzert, klatschte begeistert Beifall.

red

