Wolfenbüttel Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen, die am Fahrbahnrand in Wolfenbüttel weiße Farbe verschüttet und den Lack eines Pkw zerkratzt haben.

Polizei Wolfenbüttel Weiße Farbe am Fahrbahnrand in Wolfenbüttel ausgelaufen

Ein oder mehrere Unbekannte haben am Fahrbahnrand in Wolfenbüttel Farbreste entsorgt und verschüttet, wie die Polizei vermutet. Demnach fiel einem Anwohner der Straße Am Rahlbusch am Samstag gegen 15.15 Uhr weiße Farbe am Fahrbahnrand auf, ungefähr 0,5 bis 1 Meter breit und 2 bis 3 Meter lang.

Die Verursacher entfernten sich von der Stelle, ohne sich um die Straßenreinigung zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Unbekannte zerkratzen Autolack

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 16.20 Uhr, bis Samstag, 14.40 Uhr, den Lack eines geparkten schwarzen VW Polo in der Straße Am Brüggenberge in Wolfenbüttel zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 05331 9330.

red

