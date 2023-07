Neuaufstellung im DRK-Kreisverband Wolfenbüttel

Der DRK-Kreisverband Wolfenbüttel hat sich Anfang der Woche in der Leitungsebene neu aufgestellt. Wie Björn Försterling als Vorsitzender des Präsidiums am Donnerstag mitteilte, wurden die Positionen der Vorstände im Kreisverband und der Geschäftsführer in der DRK inkluzivo Wolfenbüttel gGmbH neu besetzt.

Der Vorstand besteht laut DRK-Pressemitteilung nun aus Aline Gauder (bislang Teamleitung Ehrenamtskoordination) sowie Christian Hawicks (bislang Leiter der Finanzbuchhaltung im Kreisverband). Zu Geschäftsführerinnen der DRK inkluzivo Wolfenbüttel gGmbH berief die Gesellschafterversammlung Christina Kress-Saxel (bislang Prokuristin dort) sowie Inna Betz (bislang Referentin des Vorstands). Zudem wird am 1. Oktober Maximilian Pink die Geschäftsführung der gGmbH, die sich insbesondere Menschen mit Behinderungen widmet, vervollständigen.

Es warten vielfältige Aufgaben

„Es handelt sich bei diesen Personen durchweg um gestandene Rotkreuzler, lediglich Maximilian Pink stößt als Externer neu dazu“, wird Försterling in der Mitteilung zitiert. Er freue sich, unter den Mitarbeitenden des Kreisverbandes engagiertes und qualifiziertes Personal für die Neubesetzung gefunden zu haben. „Wir denken, mit diesen Entscheidungen eine gute Perspektive für den Kreisverband vorbereitet zu haben.“

Auf die beiden neuen Vorstände warten laut Mitteilung vielfältige Aufgaben, von der Organisationsentwicklung bis zum Neubau der DRK-Zentrale an der Mascheroder Straße. „Wir als Präsidium sind gleichwohl froh, dass sie sich zur Übernahme dieser Verantwortung bereiterklärt haben – und wir werden sie nach Kräften unterstützen.“

Ihren ersten Einsatz als neue Geschäftsführerin absolvierte Christina Kress-Saxel bereits am 1. Juli. Sie eröffnete das DRK-Sommerfest vor dem Integrations- und Therapie-Zentrum (ITZ) am Exer. Ihre neue Aufgabe sei so neu eigentlich nicht, denn sie kenne den Betrieb schon deutlich länger. „Seit fünf Jahren arbeite ich beim DRK als Fachleitung Schulassistenz“, wird die Frau aus Dillingen an der Donau in der Pressemitteilung zitiert.

Erfahrung in Pflege-Einrichtungen

Die Leitung von mehr als 140 Schulassistenzen sei schon eine Management-Aufgabe, schreibt das DRK. „Aber jetzt warten noch ganz andere Herausforderungen auf mich“, weiß Kress-Saxel. Schritt für Schritt werde sie von den Kollegen an die neuen Aufgaben herangeführt. „Ich empfinde das als positiven Druck – und außerdem bin ich ja schon länger als Prokuristin im Thema.“

Auch ihre Erfahrungen in unterschiedlichen Funktionen dürften Christina Kress-Saxel zugute kommen. „Bevor ich zum DRK gekommen bin, habe ich mehrere Pflege-Einrichtungen geleitet.“ Der Übergang in die Geschäftsführung der DRK inkluzivo (210 Mitarbeitende) dürfte also reibungslos gelingen. Zudem stößt im Oktober Maximilian Pink als weiterer Geschäftsführer zur gGmbH und komplettiert neben Inna Betz das Leitungsteam. „Wir sind natürlich für alle Bereiche zuständig. Er aber bringt Erfahrungen mit für den Fachbereich berufliche Eingliederung.“

red

