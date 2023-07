Wolfenbüttel Im Kreis Wolfenbüttel erbeuten Diebe hochwertige Technik, in Cremlingen sind Sprayer unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Wolfenbüttel Einbruch in Halchter, Graffiti in Cremlingen

Zwei hochwertige KFZ-Diagnosegeräte haben unbekannte Einbrecher in Halchter (Wolfenbüttel) bei einem Einbruch erbeutet. Wie die Polizei schreibt, drangen die Täter „unter Gewaltanwendung auf ein Außenfenster“ in einen Betrieb in der Straße Im Sommerfeld ein. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und 7.50 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, sich per Telefon unter der Nummer 05331 933-0 zu melden.

Schmierereien in Cremlingen

Unbekannte haben in Hordorf (Cremlingen) zwischen Mittwochabend, 23 Uhr, und 15 Uhr am Donnerstag mehrere Graffiti hinterlassen. Laut Polizei beschmierten die Täter eine Grundstücksmauer, wobei 500 Euro Schaden entstanden. In der Essehofer Straße wurde zudem eine Bushaltestelle beschmiert. Schaden: rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 93223-0 entgegen.

red

