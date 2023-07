Wolfenbüttel. Die Bauarbeiten in der Fußgängerzone laufen auf Hochtouren. Und auch auf den öffentlichen Grünflächen tut sich einiges. Was genau? Hier steht’s!

In der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel wird derzeit kräftig gebaut.

Lange Herzogstraße So geht es auf der Baustelle in Wolfenbüttels Innenstadt voran

In einem kurzen Update zur Baustelle im Kreuzungsbereich Okerstraße/Lange Herzogstraße teilt die Wolfenbütteler Stadtverwaltung mit, dass sich dort in den vergangenen Tagen viel getan habe. So habe sich das Baufeld deutlich vergrößert.

Die Arbeiten für die Anbindung der Versorgungsleitungen liefen demnach auf Hochtouren. Um mit dem Bagger überall hinzukommen, seien ringsum Stellflächen für das schwere Gerät wie Bagger und Transport-LKW geschaffen worden. „Wenn die Arbeiten in voraussichtlich vier Wochen beendet sein werden, sind dort die Tiefbauarbeiten abgeschlossen und die Oberfläche kann mit einer ebenen gebundenen Decke wieder hergestellt werden“, schreibt die Stadt.

Neue Bänke und Mülleimer

Neuigkeiten gibt es auch im Hinblick auf Abfallbehälter und Bänke für die öffentlichen Grünflächen. So berichtet die Stadtverwaltung, dass zur Zeit 50 Abfallbehälter und rund 20 Bänke in den öffentlichen Grünflächen der Stadt ausgetauscht würden. Betroffen hiervon seien der Waldenburger Park, Grünzug Linden Nord, Großer Okerwanderweg sowie verschiedene Einzelstandorte.

Alle neuen Abfallbehälter verfügen laut der Mitteilung über einen Deckel mit integriertem Aschenbecher und machen es somit Vögeln schwieriger, den Abfall herauszufischen. Bei den neuen Bänken handele es sich noch um Lagerbestände, künftig würden diese Bänke mit FSC zertifiziertem Hartholz aufgrund eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2021 nicht mehr angeschafft.

Während der Tauschphase könne es vorkommen, dass in einigen Grünflächen aktuell keine Abfallbehälter zur Verfügung stehen. Dies sei allerdings nur vorübergehend und sollte innerhalb weniger Tage behoben sein, schreibt die Stadtverwaltung abschließend.

red

