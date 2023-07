Schloss-Schüler bleiben bei Ostfalia-Wettbewerb cool

Nicht nur Studierende werden an Hochschulen gefördert: So hat die Fakultät Versorgungstechnik der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel jüngst zum fünften Mal die besten Arbeiten im Schulwettbewerb „Cooling & Heating Award“ gekürt. Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der Region waren der Einladung zur Preisverleihung gefolgt, teilt die Hochschule mit. Die Preise waren mit insgesamt 1000 Euro dotiert.

Wie die Ostfalia berichtet, hatten sich seit März 30 Schülerinnen und Schüler zu kleinen Teams zusammengefunden und sich der Herausforderung gestellt, eine Dämmung zu bauen, die möglichst wenig Wärme durchlässt. Im anschließenden Testlauf im Labor für Energie- und Kältetechnik wurde diese Dämmung in ein Fenster eines Klimaschranks eingebaut. Ziel war es, eine möglichst niedrige Oberflächentemperatur auf der Außenseite der Dämmung im Gleichgewicht zu halten. Die niedrigste Oberflächentemperatur war für den Sieg ausschlaggebend.

600 Euro für das Siegerteam

Die Jury, bestehend aus den Professoren Henning Zindler, Benno Lendt und Gernot Wilhelms, gab nach den Testläufen die Gewinnerteams des diesjährigen Wettbewerbs bekannt:

1. Platz: Jakob Sacha, Marc Bernard (Gymnasium im Schloss, Wolfenbüttel).

2. Platz: Emelie Kipczak, Malen Leisering, Mara Leisering (Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Braunschweig).

3. Platz: Finn-Luca Jörg, Carolin Hertel, Mira Hurtig, Philip Parcetic (BBS Fredenberg, Salzgitter).

Henning Zindler überreichte stellvertretend im Namen des Beirates Energie- und Gebäudetechnik die Preise, die von den Beiratsmitgliedern gestiftet wurden. Die Preisgelder waren gestaffelt in 600 Euro, 250 Euro und 150 Euro pro Team. Zudem erhielten alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler jeweils eine Urkunde und Medaille.

Gute Gelegenheit, in das Fachgebiet hineinzuschnuppern

Das Professorenteam wird auch den Award 2024 ausrichten und sich dafür eine neue kniffelige technische Aufgabe ausdenken, verspricht die Ostfalia-Mitteilung. „Es ist jedes Jahr eine Freude zu sehen, wie der Wettbewerb die Schülerinnen und Schüler für Technik und insbesondere für Energietechnik begeistert. Wir bieten als Fakultät Versorgungstechnik in diesem Feld viele zukunftsweisende Ingenieurstudiengänge an. Und für die teilnehmenden Teams ist es eine tolle Gelegenheit, die Arbeit in unseren Laboren und die Fakultät als solche persönlich kennenzulernen“, sagt Professor Henning Zindler.

red

