Was das Pilgerziel Rom mit Wolfenbüttel zu tun hat

Mit „Rom im ersten Anlauf“ hat der Ostfalia-Verlag ein Buch über die Geschichte des Pilgerziels Rom veröffentlicht. Die Autoren Annette Bartels und Thomas Dahms erliefen sich auf 100 km durch Rom die Geschichte der „Ewigen Stadt“, die in zwölf Kapiteln erzählt wird: vom etruskischen Rom bis zu „Rom – die Hauptstadt Italiens“.

Wie Verleger Dahms ausführt, erfahren die Leser „vom Rom der Republik, der Bürgerkriege, vom Rom des Augustus und dem imperialen Rom wie auch vom Rom der Päpste. Dem Rom der Kunst und dem Rom, das Goethe so inspirierte, wird auch ein Kapitel gewidmet.“ Daran knüpfen sich dann zwei Kapitel über Rom als Pilgerziel und „Rom“ – etwa in Form von Kirchen – entlang dem Pilgerweg Via Romea Germanica an.

Buch entstand im Rahmen der Kooperation dreier Pilgerwege

Auf der Werla lebten Könige, die in Rom zum Kaiser gekrönt wurden. Aus Hornburg stammt Papst Clemens II. Bartels und Dahms nennen außerdem ein deutsches Märchen, in dem Rom gleich zweimal auftaucht.

Das Werk ist zweisprachig, nämlich italienisch und deutsch. Damit schaffe es eine Brücke zwischen den Orten an der Via Romea Germanica, in denen italienisch oder deutsch gesprochen wird, erklärt Dahms. Auf dem Titelbild sieht man die Logos dreier Pilgerwege: der Via Francigena, der Via Strata und der Via Romea Germanica, die auch durch Wolfenbüttel verläuft. Das Buch entstand im Rahmen der Kooperation dieser Pilgerwege, von denen die Via Francigena und die Via Romea Germanica als Europäische Kulturrouten gelten. Alle drei führen nach Rom. 2025 soll eine gemeinsame Pilgerwanderung auf diesen Wegen nach Rom führen.

Erwerbbar ist das Buch in den Touristinformationen und im Buchhandel.

„Rom im ersten Anlauf“. 144 Seiten, farbig bebildert, mit Karten. Ostfalia-Verlag, ISBN 978-3-96226-0567-6, 14,90 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de