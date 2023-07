Betrugsmasche in Wolfenbüttel: Falsche Polizisten und Handwerker

Wolfenbüttel Unbekannte Täter geben sich am Telefon als Polizisten oder an der Haustür als Handwerker aus. Die Polizei Wolfenbüttel warnt vor Trickbetrug.

In Wolfenbüttel sind derzeit Trickbetrüger unterwegs, wie die Polizei mitteilt. In mindestens vier bekannten Fällen riefen die unbekannten Täter demnach am Dienstag und Mittwoch bei vorwiegend älteren Personen an und gaben sich als Polizeibeamte des Polizeikommissariats Wolfenbüttel aus.

Die Täter nannten wohl einen fiktiven Namen. Den älteren Personen teilten sie dann am Telefon mit, dass es in der Nachbarschaft zu einer Straftat gekommen sei und sie sich aus diesem Grund nach deren Wertsachen erkundigen und in Sicherheit bringen müssten. Laut Polizei waren die angerufenen Personen jedoch über die Masche informiert und meldeten den Vorfall. Diese weist ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei sich niemals telefonisch melden und nach Wertsachen erkundigen wird. In solchen Betrugsfällen solle die Polizei umgehend informiert werden.

Täter geben sich an der Haustür als Handwerker aus

In mindestens zwei weiteren Fällen berichtet die Polizei über falsche Handwerker, die sich an der Haustür als solche ausgaben und ihren Opfern mitteilten, dass es zu einem Rohrbruch in der Straße gekommen sei und sie nun die Rohre im Haus überprüfen müssten. Daraufhin wäre jeweils ein weiterer Täter hinzugekommen und das Opfer aufgefordert, einen großen Geldschein zu wechseln.

Dabei sei ein weiterer Täter hinzugestoßen. In dem Gespräch wurden die Opfer aufgefordert, einen großen Geldschein zu wechseln. Die Opfer kamen dem Wunsch der Täter jedoch nicht nach. Auch in dem Fall sensibilisiert die Polizei, dass keine fremden Personen ins Haus gelassen werden sollten.

