Wolfenbüttel. In der schönen Natur der Asse hatten rund 60 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren viel Spaß. Hier lesen Sie, was die jungen Feuerwehrleute erlebten.

Einige Mädchen der Kreiskinderfeuerwehr Wolfenbüttel eröffneten das Zeltlager in der Asse.

In der Asse

In der Asse Erstes Zeltlager der Kreiskinderfeuerwehr Wolfenbüttel

Viele unvergessliche Momente und wertvolle Erfahrungen, bei denen der Spaß stets im Vordergrund stand, sammelten die jüngsten Feuerwehrleute des Landkreises Wolfenbüttel am vergangenen Wochenende in der Asse. Im Zeitraum von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, fand das erste Zeltlager der Kreiskinderfeuerwehr Wolfenbüttel auf dem Gelände des Freizeit- und Zeltplatz Wolfenbüttel e.V. statt. Insgesamt folgten rund 60 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren sowie 16 Betreuerinnen und Betreuer aus fünf Kinderfeuerwehren dem Aufruf. Darüber informiert die Kreiskinderfeuerwehr in einer Mitteilung.

Mit einer Waldpädagogin gingen die Feuerwehrkinder auf Entdeckungstour. Foto: Kreiskinderfeuerwehr Wolfenbüttel

Wie Anja Lassmann als Organisatorin berichtet, begann die Planung des Zeltlagers schon viel früher. „Bereits 2019 haben wir uns von der Kreisjugendfeuerwehr Gedanken zu einem Zeltlager auf Kreisebene für die Kinderfeuerwehren des gesamten Landkreises gemacht“, erklärt Lassmann. „Zusammen mit Torsten Horney, dem damaligen Kreisjugendfeuerwehrwart, Frank Myler, seinem damaligen Stellvertreter, Britta Romaker-Preißner sowie Andreas Franke, Kreisschirmmeister der Feuerwehrtechnischen Zentrale, versuchten wir, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Doch durch die Corona-Pandemie wurde uns Anfang 2020 ein Strich durch die Rechnung gemacht, so dass wir unser Zeltlager verschieben mussten und jetzt heilfroh sind, dass wir nun im Sommer 2023 zum ersten Mal durchstarten konnten.“

Viel gelernt und gebastelt

Und wie! „Für das erste Zeltlager haben wir für die Kinder so einiges geplant“, berichtete Andreas Glockentöger, Betreuer der Kinderfeuerwehr Leinde, bereits im Vorfeld. „Neben einer Waldpädagogin, die Samstagvormittag gezielt zusammen mit den Kindern das Naturschutzgebiet Asse unter die Lupe nimmt, möchten wir mit den Kindern ein Insektenhotel in der Form eines Feuerwehrautos bauen und befüllen. Außerdem hat jedes Kind die Möglichkeit, sich einen Schlüsselanhänger herzustellen. Dafür bekamen wir von der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Schladen Schlauchmaterial gestellt. Zudem basteln wir Fackeln und Windlichter. Es wird also auf jeden Fall nicht langweilig.“

Akribisch arbeiteten die jungen Feuerwehrleute an einem Insektenhotel in der Form eines Feuerwehrautos. Foto: Kreiskinderfeuerwehr Wolfenbüttel

Am Samstagmorgen besuchte der amtierende Kreisjugendfeuerwehrwart Frank Myler den Zeltplatz in der Asse. Begleitet wurde Myler durch Kreisbrandmeister Florian Graf, Patrick Heinemann, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Groß Denkte, dem Gemeindejugendfeuerwehrwart der Gemeinden Schladen-Werla Thomas Mietzner sowie der Gemeindekinderfeuerwehrwartin Joana Abel der Samtgemeinde Oderwald und Uwe Schäfer, der stellvertretend für die Landrätin anwesend war.

Verpflegungszug im Einsatz

Die Vertreter der Feuerwehr und der Politik nahmen anfangs den Zeltplatz unter die Lupe und begrüßten anschließend die Kinder. Außerdem überbrachte Frank Myler die Grußworte des Amtsleiters für das Rettungs- und Feuerwehrwesen und Verbraucherschutz im Landkreis Wolfenbüttel Rüdiger Lehmann sowie die des amtierenden Bezirksjugendfeuerwehrwartes Torsten Horney – beide wünschten den Kindern und Betreuern bestes Wetter und vor allem viel Spaß.

Neben den Grußworten dankte Frank Myler auch den Sponsoren, denn ohne sie wäre ein solches Zeltlager nur schwer umzusetzen gewesen. Außerdem dankte Frank Myler Rüdiger Preißner und seinem Team, die als Verpflegungszug der Kreisfeuerwehrbereitschaft für das leibliche Wohl sorgten.

red

