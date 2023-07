Neuerkerode. Dass auch Menschen mit Beeinträchtigung starke Kunst schaffen, war in der Galerie Jaeschke zu erleben. Nun wurde der Spendenscheck überreicht.

Kunst aus dem Kreis Wolfenbüttel Villa Luise in Neuerkerode: Geldsegen nach Galerieausstellung

Angenehmes und Nützliches miteinander verbinden – unter diesem Motto haben sich Mitglieder des Lions Club Braunschweig Eulenspiegel und der Galerie Jaeschke mit Künstlern und Mitarbeitenden der Villa Luise in Neuerkerode getroffen. Darüber und von einem Spendenscheck in Höhe von 3700 Euro, den die Lions Club-Mitglieder mitbrachten, berichtet die Evangelische Stiftung Neuerkerode. Die Summe war der Erlös der letztjährigen Ausstellung „Endlich wieder Villa“ in der Braunschweiger Galerie Jaeschke, die mit einer Auktion zur Vernissage gestartet war.

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Ausstellung und danken der Galerie Jaeschke und der Villa Luise für die freundschaftliche Zusammenarbeit“, wird Marion Steinmeier vom Lions Club Braunschweig Eulenspiegel in der Pressemitteilung zitiert. „Es war wieder sehr bewegend, diese besondere Kunst in der schönen Galerie zu zeigen und mit dem Erlös weitere innovative Projekte der Kunstwerkstatt zu fördern. Mit großer Freude blicken wir nun der neuen Ausstellung im November entgegen.“

Kooperation seit mehreren Jahren

Und auch Jana Jaeschke von der Galerie Jaeschke blickte zufrieden zurück und in die Zukunft. „Es ist uns jedes Jahr eine große Freude, die Kunstwerke in unserer Galerie auszustellen und den Künstlerinnen und Künstlern in ungezwungener Atmosphäre eine Möglichkeit zur Präsentation ihrer Kunst zu geben. Wir freuen uns auf weitere Jahre der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Lions Club und der Villa Luise.“

Den Übergabetermin nutzten Lions Club, Galerie Jaeschke und Villa Luise laut Mitteilung zum freundschaftlichen Austausch und zur Organisation der kommenden Ausstellung ab dem 9. November 2023. Seit mehreren Jahren verbindet sie eine freundschaftliche Kooperation, die als besondere Ausstellung in der Galerie Jaeschke in Braunschweigs Innenstadt mündet.

Künstler im öffentlichen Raum

Claudia Deichmann, Leiterin der Tagesförderung in der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH, war über Spende und Kooperation sehr erfreut. „Wir sind einfach dankbar und schätzen den Austausch über und mit der Galerie sowie dem Lions Club sehr, da die Künstler so ganz klar, selbstverständlich und nach eigenem Ermessen den öffentlichen Raum betreten“, sagte sie der Pressemitteilung zufolge. Und fuhr fort: „Das Echo zeigt, dass hier auf jeden Fall ein Interesse besteht. Hier bleiben wir gerne dran.“

red

