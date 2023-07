Kita Entdeckerhafen in Wolfenbüttel feiert ersten Geburtstag

Wolfenbüttel. In der Einrichtung im Osten der Stadt werden knapp 160 Krippen- und Kindergartenkinder betreut. Hier lesen Sie, was im ersten Jahr so alles los war.

„Volle Fahrt voraus“ hieß es im August vergangenen Jahres, als unter der Leitung von Marco Waldt und Nadine Schnabel die Kita Entdeckerhafen erstmals ihre Türen öffnete. 30 pädagogische Fachkräfte, so berichtet die Stadt, waren mit an Bord und freuten sich auf alle kleinen und größeren Kinder, die aufgeregt und neugierig ihre neue Kita erkundeten.

Schnell habe sich das große Gebäude seitdem mit Leben gefüllt, schreibt die Stadt. Knapp 60 Krippen- und 100 Kindergartenkinder seien bis heute in der Montessori-Einrichtung aufgenommen und liebevoll eingewöhnt worden. Im Erdgeschoss kümmern sich die Fachkräfte um die Kleinsten. In Erde, Sonne, Mond und bei den Sternen – so die Namen der vier Krippengruppen – werde viel gespielt und gelacht, erforscht, gestaunt und experimentiert. Einfühlsam begleiten die Fachkräfte die Kinder und geben ihnen das Gefühl, geborgen zu sein, berichtet die Stadt weiter. So könnten sich die Kleinsten im geschützten Raum sicher bewegen und frei entfalten.

Viel Spaß im lichtdurchfluteten Bewegungsraum

Im ersten Stock erkunden seit einem Jahr die Robben, Krabben, Möwen und Seesterne den Fachbereich Kindergarten. Die Drei- bis Sechsjährigen lieben das vielfältige Baumaterial. So entstünden ganze Städte, Burgen, Straßen, Schlösser, Brücken und fantasievolle Türme. Andere Kinder nutzen der Mitteilung zufolge die Bühne im Raum, um ihre Welt auf spielerische Weise zu entdecken. So hätten die Kinder erste Erfahrungen mit den Montessori-Materialien sammeln können, welches zur Unterstützung verschiedenster Lern- und Entwicklungsbereiche einlädt. Wie die Stadt weiter mitteilt, lieben es alle Kindergarten- und Krippenkinder, wenn Erzieherin Carolina ruft und mit ihnen in den großen lichtdurchfluteten Bewegungsraum geht. „Bei ihr krabbeln die Kinder durch Tunnel, balancieren oder klettern über verschiedene Materialien – jedes nach seinem Können und in seinem eigenen Tempo, darauf achtet Carolina sehr. Die Pikler- und Hengstenberg-Materialien laden die Kinder ein, sich selbstständig und möglichst ohne Hilfe frei zu bewegen und so ihre Selbstwirksamkeit zu erleben“, heißt es weiter.

Förderung nach individuellen Bedürfnissen

Auch im Atelier sei immer etwas los. Hier verwandeln sich die Kinder dem Bericht zufolge ganz schnell in kreative Künstler und Künstlerinnen, experimentieren mit Farben, Federn, Pfeifenputzern, bunten Papieren, Zickzackscheren und ganz dicken und dünnen Pinseln auf großen Staffeleien und an Tischen, schaffen Kunstwerke und Farbexplosionen, Schatzkarten, Blumenwiesen und vieles mehr.

Dank eines großen Teams aus engagierten und feinfühligen Fachkräften sei der Entdeckerhafen nach nur einem Jahr zu einem ganz besonderen Ort geworden, betont die Stadt. Die konzeptionelle Ausrichtung nach Maria Montessori und all die vielfältigen Möglichkeiten, die das Haus biete, würden die Kinder in ihrer eigenständigen Entwicklung unterstützen und nach ihren individuellen Bedürfnissen fördern, heißt es abschließend.

red

