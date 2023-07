IGS Wallstraße Wolfenbüttel: Preis für „Helden des Alltags“

Mathe, Deutsch und Geschichte sind als Unterrichtsfächer wohl jedem bekannt. Und auch die Schüler und Schülerinnen der Integrierten Gesamtschule Wallstraße in Wolfenbüttel kennen sich damit aus, wie die Schule mitteilt. Darüber hinaus belegen sie aber der Schule zufolge ab der siebten Klasse einen Wahlpflichtkurs. Einige von ihnen entscheiden sich für eine zweite Fremdsprache, andere stellen ein Theaterprojekt auf die Beine. Der Wahlpflichtkurs „Helden des Alltags“ biete den Schülern die Möglichkeit, sich außerhalb der Schule sozial zu engagieren. Dafür seien fünf Gruppen in verschiedenen sozialen Einrichtungen unterwegs.

Soziales Engagement in Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten

Sowohl im Wohn- und Pflegezentrum „Amalie-Sieveking“ als auch im Pflegestift „Steinhäuser Gärten“ unterstützten die Schüler auf vielfältige Weise die Senioren und Seniorinnen. So bieten sie zum Beispiel Geschicklichkeitsspiele an, leisten Hilfestellung bei Freizeitangeboten oder planen sogar kleine Veranstaltungen wie ein gemeinsames Pizzabacken, heißt es in der Mitteilung. In den Kindertagesstätten „Villa Hoppetosse“ und „Rüsselbande“ kümmerten sich die Helden um die Kleinen der Gesellschaft. Hier werde gebastelt, gemalt und gepflanzt. Eine weitere Gruppe sei in ein Gartenprojekt eingebunden. Alle Gruppen müssten dabei selbstständig planen, Absprachen treffen und Verantwortung übernehmen. Ganz nebenbei würden sie dabei viel für ihr eigenes Leben lernen. Um im kommenden Schuljahr noch größer denken und kostenintensivere Projekte umsetzen zu können, hat die PSD Bank Braunschweig den Wahlpflichtkurs „Helden des Alltags“ mit 1050 Euro prämiert. Im Rahmen des jährlichen Wettbewerbs „Eure Vision – Unsere Aktion“ prämiert die PSD Bank besondere Schülerprojekte. In diesem Jahr belegte der Kurs „Helden des Alltags“ dabei sogar den ersten Platz. „Wir sind stolz und freuen uns darauf, im nächsten Schuljahr viele heldenhafte Ideen umsetzen zu können“, teilt Lehrer Markus Welzel mit.

red

