Unbekannte zerstörten in Wolfenbüttel eine Scheibe und brachen in ein Wohnhaus ein (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Unbekannte brechen in Wohnhaus in Wolfenbüttel ein

Unbekannte Täter sind nach Zerstören einer Scheibe in ein Wohnhaus in der Straße Am Okerufer in Wolfenbüttel gelangt. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Täter brachen zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in das Haus ein und stahlen laut Polizei diversen Schmuck. Es entstand demnach ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 in Verbindung zu setzen.

