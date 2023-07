Aufregung im Forum Wolfenbüttel: Anzeigen nach Schlägerei

Im Forum Wolfenbüttel gab es am Samstagabend einen Zwischenfall (Symbolfoto).

Ein 53-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Samstagabend drei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren erwischt, wie sie sich im Tresenbereich eines Imbisses im Forum Wolfenbüttel zu schaffen gemacht haben. Als er einschritt, kam es zum Gerangel, bei dem auf beiden Seiten Körperverletzungen stattgefunden haben sollen, auch eine Beleidigung soll es gegeben haben, so die Polizei. Die Beamten fertigten mehrere Anzeigen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Polizei stoppt mehrere Alkoholsünder in Wolfenbüttel

Bei Verkehrskontrollen in Wolfenbüttel hat die Polizei mehrere alkoholisierte Autofahrer erwischt. Im ersten Fall wurde am Samstagmorgen ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf in der Halberstädter Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten einen Promillewert von 1,51 fest. Der Autofahrer musste Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben. Gegen den 21-jährigen Beifahrer, Eigentümer des Autos, leitete die Polizei ebenso ein Verfahren ein.

Im zweiten Fall stoppte die Polizei einen 82-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades am Samstagabend, ebenfalls in der Halberstädter Straße. Hier stellten die Beamten einen Promillewert von 1,16 fest. Auch er musste Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de