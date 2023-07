Kreis Wolfenbüttel: Unbekannte stehlen Aufsitzrasenmäher

Wolfenbüttel In Remlingen kam es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. In Wolfenbüttel zerkratzten Unbekannte mehrmals dasselbe Auto. Der Polizei-Überblick.

In der Zeit von Donnerstag, 29. Juni, 16 Uhr, bis Freitag, 30. Juni, 7 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Garagentor der Doppelgarage auf dem Sportgelände in Remlingen in der Schöppenstedter Straße auf und stahlen aus der Garage einen orange-schwarzen Aufsitzrasenmäher des Herstellers Husqvarna. Zum Abtransport nutzten sie vermutlich einen Transporter. Hinweise an die Polizeistation Schöppenstedt unter (05332) 946540 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Unbekannte zerkratzen mehrmals Auto in Wolfenbüttel

An zwei unterschiedlichen Tagen im Monat Juni haben bislang unbekannte Täter einen silbernen Pkw Hyundai Tucson zerkratzt, der auf einem Stellplatz neben der Straße in der Fliederkehre abgestellt war. In der Zeit von Dienstag, 6. Juni, 0 Uhr, bis Mittwoch, 7. Juni, 0 Uhr, zerkratzten sie die Motorhaube. In der Zeit von Dienstag, 27. Juni, 10 Uhr, bis zum Donnerstag, 29. Juni, 17 Uhr, wurde der Stoßfänger vorne rechts zerkratzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Frau beginnt gefundenes Mountainbike zur Polizei

Eine Frau hat am Freitag ein Mountainbike des Herstellers „FELT“ zum Polizeikommissariat Wolfenbüttel gebracht, das sie zuvor in einem Gebüsch aufgefunden hatte. Das Fahrrad ist bislang nicht als gestohlen gemeldet worden, schreibt die Polizei. Der Eigentümer kann das Rad, nach Vorlage eines Eigentumsnachweises, beim PK Wolfenbüttel abholen.

red

