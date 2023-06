Tag der offenen Tür 40 Jahre ADAC-Luftrettung in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel und der Region nicht mehr wegzudenken: Bis heute wurde „Christoph 30“ schon über 48.000-mal alarmiert. Im Jahr 2022 hob er zu 1.719 Einsätzen ab. Den größten Teil der Einsätze bilden sogenannte Primäreinsätze, bei denen Notärztin oder -arzt auf schnellstem Weg zur Versorgung von Patientinnen oder Patienten geflogen werden.

Wolfenbüttel Die ADAC-Luftrettung feiert 40. Geburtstag in Wolfenbüttel. Das ist los am Tag der offenen Tür am Hangar und im Klinikum.