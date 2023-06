Wir suchen die Alltagshelden in Wolfenbüttel

Erst war es die Pandemie, die den Menschen zugesetzt hat. Seit Februar 2022 tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Der vergangene Winter stellte die Menschen vor Energieprobleme. Die Inflation stieg an. Die Lebenshaltungskosten wurden teurer. Die gesamte Situation wird von vielen als sehr herausfordernd angesehen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und trotzdem gibt es noch immer Menschen, die anderen zur Seite stehen und ihnen helfen - gerade wenn die Not als besonders groß empfunden wird.

Ehrenamtliche helfen bei der Wahrung von Kulturgütern und zeigen Zivilcourage

Unsere Redaktion sucht wieder die oftmals stillen Heldinnnen und Helden des Alltags. Das sind Menschen, die sich für andere einsetzen. Sie beteiligen sich an der Erhaltung der Umwelt, an der Wahrung von Kulturgütern oder zeigen Zivilcourage. Durch ihr schnelles Handeln retten sie mitunter sogar Leben oder setzen mit ihrem Einsatz und Ideenreichtum Zeichen.

Kerstin Loehr, Chefredakteurin der Braunschweiger Zeitung, sagt: „Bürgerschaftliches Engagement für die Stadt und den Kreis Wolfenbüttel ist seit jeherwichtig und förderungswürdig. In unruhigen Zeiten wie diesen aber ist es aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Es ist die Achtsamkeit dieser Menschen, die sie von stillen Beobachtern zu Handelnden werden lässt. Manchmal ist es nur ein aufmunterndes Wort, oft aber ist es ganz konkrete Hilfe, die anderen zugute kommt. Der Wolfenbütteler Zeitung ist es ein großes Anliegen, die guten Beispiele dieses ehrenamtlichen Engagementsaufzuspüren und ans Licht zu holen und diese Menschen für ihre Taten zu ehren und auszuzeichnen - auf dass möglichst viele sich diesem Vorbild anschließen mögen!“

Die Curt Mast Jägermeister Stiftung ist Partner unserer Aktion

Partner unserer Akton ist auch in diesem Jahr wieder die Curt Mast Jägermeister Stiftung (CMS). Florian Rehm, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung, meint: „Es ist uns zu einer echten Herzensangelegenheit geworden, gemeinsam mit der Wolfenbütteler Zeitung Menschen ins Licht der Öffentlichkeit zu holen, deren uneigennütziges Handeln und Einstehen für die Gesellschaft ansonsten wahrscheinlich unentdeckt bliebe, und ihnen auf diese Weise die Ehre teilhaben zu lassen, die ihnen gebührt.“

Manja Puschnerus, Geschäftsführerin der CMS, ergänzt: „Wir sind uns sicher, dass wir auch in diesem Jahr Menschen und Gruppen finden werden, die auf vielfältige Weise durch ihr selbstloses vorbildhaftes Wirken in der Gemeinschaft für die Werte einstehen, die gerade in so bewegten Zeiten wie diesen wichtiger denn je sind. Ehrensache, dass wir dabei weiter an der Seite der Wolfenbütteler Zeitung stehen!“

Diese Menschen wollen wir ins Licht der Öffentlichkeit holen und ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement danken. Schlagen Sie uns gern noch bis Donnerstag, 6. Juli, Ihre Menschen des Jahres vor, die sich besonders um die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel und ihre Menschen verdient gemacht haben. Eine Jury wird fünf Kandidatinnen und Kandidaten ermitteln. Unsere Redaktion wird sie auf unserem Online-Portal und in der Print-Ausgabe vorstellen.

Dann haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wahl: Die Preisträger bestimmen Sie mittels Online-Abstimmung, die Sie am 5. und 6. August auf unserem Nachrichtenportal finden. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Das können Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler oder Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sein, die sich ehrenamtlich in einem Verein einbringen. Gesucht werden aber auch Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die sich außerhalb von Organisationsstrukturen zum Wohle anderer Menschen eingesetzt haben. Das könnte auch ein Nachbar sein, der schnell und unbürokratisch hilft. Als Leserinnen und Leser können sie auch andere oder sich selbst vorschlagen.

Schicken Sie uns gern Namen, den Wohnort und eine kurze Erklärung, warum diese Menschen ihre „Menschen des Jahres“ sind. Sie können entweder einen Text einreichen oder auch in kurzes Video aufnehmen und uns zusenden: redaktion.wf@funkemedien.de

Auf einen Blick So sieht die Zeitleiste für die Menschen des Jahres 2023 in Stadt und Kreis Wolfenbüttel aus. Vorschläge können an die Redaktion noch bis Freitag, 30. Juni, eingereicht werden: redaktion.wf@funkemedien.de Eine Jury sucht fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus, die auf unserem Nachrichtenportal und in der Printausgabe vorgestellt werden. Bei der Online-Abstimmung haben unsere Leserinnen und Leser am 5. und 6. August das Wort. Sie wählen die Menschen des Jahres. Die Veranstaltung „Menschen des Jahres“ findet am Donnerstag, 31. August, 17.30 Uhr im Filmpalast in Wolfenbüttel statt.

