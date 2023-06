Wolfenbüttel Ein Unbekannter gab sich an der Tür einer Seniorin in Wolfenbüttel als Dachdecker aus und gaukelte vor, er brauche Geld, um ihr Dach zu reparieren.

Ein Unbekannter gab sich in Wolfenbüttel als Dachdecker aus (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Falscher Dachdecker ergaunert Geld bei Seniorin in Wolfenbüttel

Eine ältere Dame ist in Wolfenbüttel Opfer eines Betruges geworden. Der Polizei zufolge klingelte der Täter am Dienstagmittag an der Haustür der Frau und gab sich als Dachdecker aus.

In dem Gespräch teilte er der Frau wohl mit, dass ihr Dach erneuert werden müsse. Nach einer Besichtigung der Dachinnenfläche habe er der Frau erklärt, dass ihr Dach lediglich repariert werden müsse und er für einen Einkauf von Baumaterialien Bargeld benötige. Die Frau gab ihm Geld und der Täter entfernte sich. Laut Polizei handelte es sich um einen Betrag in dreistelliger Höhe.

Polizei sucht Zeugen und weitere Betrugsopfer

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: zirka 35 bis 45 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Opfer des Betruges, sich unter der Telefonnummer 05331 9330 bei der Polizei in Wolfenbüttel zu melden.

red

