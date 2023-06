Gruppe bricht in Freibad Remlingen ein und flüchtet vor Polizei

Eine neunköpfige Gruppe ist in der Nacht in das Remlinger Freibad eingebrochen.

Vermutlich für eine nächtliche Schwimmrunde ist eine neunköpfige Gruppe in der Nacht zu Sonntag in das Freibad Remlingen im Kreis Wolfenbüttel eingebrochen. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Gegen kurz nach Mitternacht verschaffte sich die Gruppe, bestehend aus Personen im Alter zwischen 19 und 52 Jahren, unerlaubt Zugang zum Freibad und nutzen das dortige Schwimmbecken. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein Teil der Gruppe fußläufig, der andere Teil blieb zurück.

Die Geflüchteten ließen jedoch unter anderem Personalausweis und Schlüssel zurück und konnten so schnell von der Polizei identifiziert werden. Diese stellte die Gegenstände sicher, sie können von Berechtigten bei der Polizei Wolfenbüttel abgeholt werden, wie diese mitteilte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein. Gegen einen der Täter, einen 19-jährigen Wiederholungstäter, ist es bereits ein zweites Verfahren, informierte die Polizei.

54-Jähriger alkoholisiert hinterm Steuer erwischt

Am Samstagabend gegen 22 Uhr hat die Polizei einen Hinweis über eine Trunkenheitsfahrt in der Paul-Eyferth-Straße in Wolfenbüttel erhalten. Vor Ort trafen die Beamten einen 54-jährigen Autofahrer an, der zuvor mit auffällig langsamer Geschwindigkeit gefahren sein soll. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest des Fahrers einen Promillewert von 2,31 Promille. Dem 54-Jähriger wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Auf dem Edeka-Parkplatz in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau parkte ihren Hyundai gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz, um einkaufen zu gehen. Als sie nach zirka 20 Minuten wiederkam, stellte sie fest, dass ihr Wagen, wie die Polizei vermutet, von einem anderen Autofahrer an der vorderen sowie hinteren, linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ den Parkplatz zuvor, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

red

