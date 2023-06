Wolfenbüttel In der Wolfenbütteler Innenstadt hat sich am Sonntag ein Stein von einem Dach gelöst und ist auf der Straße zerbrochen. Zum Schrecken der Anwohner.

In der Wolfenbütteler Kommißstraße hat sich am Sonntagnachmittag ein Stein von einem Dach gelöst und für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Polizei Wolfebüttel Schock in Wolfenbüttel: Stein löst sich in Innenstadt von Dach

In der Wolfenbütteler Innenstadt hat sich am Sonntagnachmittag in der Kommißstraße ein Stein von einem Dach gelöst, fiel auf die Straße und zerbrach in tausend Teile. Anwohner sowie die Gäste des chinesischen Restaurants Wan Bao, von dessen Dach der Stein fiel, hörten bloß einen lauten Knall. Sie verließen erschrocken das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Der Stein krachte mit einem lauten Knall vom Dach auf die Straße. Foto: Jörg Koglin

Diese traf kurz darauf ein, genauso wie Polizei und Rettungswagen. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Der Busverkehr durch die Innenstadt musste umgeleitet werden. Obwohl viel los war in der Innenstadt und viele Spaziergänger unterwegs, gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr überprüfte mittels Drehleiter das Dach. Wie der Stein sich lösen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Bausachverständiger sowie die Stadtwerke wurden angefordert, um zu prüfen, dass keine weitere Gefahr von dem Dach ausgeht und sich andere Steine oder Dachziegel lösen können.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab. Foto: Jörg Koglin

red

