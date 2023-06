Trauer um früheren Cremlinger Bürgermeister Günter Eichenlaub

Die Gemeinde Cremlingen trauert um ihren ehemaligen Bürgermeister Günter Eichenlaub, der nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren am 6. Juni verstorben ist.

Günter Eichenlaub, Mitglied der CDU, war viele Jahre im Ortsrat Schandelah. Von 1998 an war er hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Cremlingen. Dieses Amt führte der Schandelaher mit viel Herzblut bis zu seiner Verabschiedung Ende Oktober 2014 aus, schreibt Bürgermeister Detlef Kaatz.

„Die Gemeinde Cremlingen hat ihm, mit seiner großen Weitsicht, seinem Gestaltungswillen, seiner Umsetzungsstärke und vor allem seiner Liebe zum Menschen viel zu verdanken.“ So standen in der Gemeinde bereits Krippenplätze und Ganztagsbetreuung in Kitas und Schulen zur Verfügung, lange bevor es einen Rechtsanspruch gab.

„Günter Eichenlaub war ein offener, warmherziger und immer interessierter Vorgesetzter, der als Bürgermeister der Gemeinde Cremlingen tiefe Spuren hinterlassen hat“, betont Kaatz.

