Wolfenbüttels Rettungshubschrauber „Christoph 30“ wird 40

Das Klinikum lädt zum „Tag der offenen Tür“. Und zugleich wird die 40-jährige Stationierung des „Gelben Engels“ Christoph 30 gefeiert. Am kommenden Samstag, 1. Juli, findet alles in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im und rund um das Städtische Klinikum statt. Dies teilt das Städtische Klinikum in einer Pressemitteilung mit.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr nach langer Zeit endlich wieder zu einem Tag der offenen Tür in unser Klinikum einladen können“, so Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Zuletzt fand dieser im Jahr 2015 statt und lockte tausende Bürgerinnen und Bürger der Region auf das Klinikumsgelände. „Einen ähnlich großen Zuspruch erhoffen wir uns auch dieses Mal. Unser Rahmenprogramm hält in jedem Fall wieder für Besucher aller Altersklassen etwas bereit“, ist sich der Geschäftsführer sicher.

Ultraschalluntersuchung des Herzens

So werden sich im Erdgeschoss des Klinikums die verschiedenen Abteilungen und Fachbereiche nicht nur vorstellen, sondern direkte Einblicke - von Bauch- und Gelenkspiegelungen über eine „Live-Ultraschalluntersuchung“ des Herzens bis hin zu Knochenbohrungen im Selbstversuch – in das tägliche Geschehen geben. Neben zahlreichen Infoständen sowie Material- und Fotoausstellungen gehören das überlebensgroße Darm- und Herzmodell sowie diverse Mitmach-Aktionen zu den Höhepunkten.

Auch das Team der ADAC-Luftrettung öffnet am 1. Juli im Rahmen der Feier zur 40-jährigen Stationierung von “Christoph 30“ das Hangartor. Alle Besucher haben dann die Gelegenheit, den Rettungshubschrauber und die erst im vergangenen Juli wieder vollständig in Betrieb genommene modernisierte Station mit Hangar und Sozialgebäude hautnah zu erleben.

Darüber hinaus werden sich auch das Deutsche Rote Kreuz, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Polizei und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen und Informationsständen im Außenbereich des Klinikums präsentieren und auch die Ärztehäuser Med51 sind bei dem Tag der offenen Tür mit Aktionen dabei.

Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür sind auf der Homepage des Klinikums unter www.klinikum-wolfenbuettel.de/infos zu finden.

Lesen Sie auch:

Stadtradeln - das sind die Sieger

Käferplage in Wolfenbüttel

Unwetter in Wolfenbüttel

Spatenstich in der Innenstadt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de