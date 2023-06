Auf Entdeckertour - Angebote für Senioren in Wolfenbüttel

Nur noch wenige Tage, dann startet im Seniorenservicebüro in Wolfenbüttel der Vorverkauf für die Veranstaltungen im zweiten Halbjahr: Am 3. Juli um 9 Uhr geht es los. Ein Auszug der Angebote.

Den Auftakt macht eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Präventionsteam der Polizei. Am 10. Juli findet in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr mit dem Titel „Fit mit dem Pedelec“ eine Aktion statt, teilt die Stadt mit. Die höheren Geschwindigkeiten, die mit E-Bikes möglich sind, bergen schließlich neue Gefahren. Der halbtägige Kursus mit Theorie und Praxis eignet sich für Einsteiger und findet auf dem Gelände der Leibniz-Realschule statt. Ein Fahrradhelm ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer Pflicht, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Selbstverteidigung wird angeboten

Ein weiteres Angebot: Im Alltag begegnen einem viele unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten. Welche Möglichkeiten gibt es generell? Was ist in welchem Moment die passende Bezahlart? Diese Fragen und noch weitere sollen beim Vortrag „Im Alltag sicher bezahlen“ am 16. August, 15 bis 16.30 Uhr, in der Kommisse geklärt werden.

Beim Frühstückskino am 3. September, 11 Uhr, im Filmpalast Wolfenbüttel, wird diesmal der Film „Die Brücken am Fluss“ gezeigt. Auf „Entdeckertour im Naturpark Südharz“ geht es am 19. September. Die Tagesfahrt startet um 9 Uhr am Schmidt Terminal, die Rückkehr ist für 18.30 Uhr geplant. Nach der Ankunft besteht die Möglichkeit, kurz in der Ziegenfarm vorbeizuschauen, bevor die Fahrt nach dem gemeinsamen Mittagessen weiter nach Nordhausen führt. Dort kann die Mittagspause individuell für einen Stadtspaziergang mit dem Besuch des Domes der St. Blasikirche, eines Museums oder einen Café-Besuch genutzt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Führung im „Tabakspeicher“. Als Abschluss folgt eine gemeinsame Besichtigung der Echten Nordhäuser Traditionsbrennerei, bevor die Heimreise angetreten wird. Die Veranstaltung ist nur beschränkt barrierefrei.

Lesen Sie auch

Link

Link

Link

Link

Um „Selbstverteidigung für Seniorinnen und Senioren“ geht es am 25. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, in der Kommisse. Herbert Fritzsche, Polizeibeamter und langjährig erfahrener Selbstverteidigungstrainer wird an diesem Nachmittag über Möglichkeiten und Grenzen des Selbstschutzes referieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei, berichtet die Stadt.

Es gibt weitere Angebote bis zum Jahresende. Informationen erhalten Interessierte auf der Seite der Stadt Wolfenbüttel. Anmeldungen sind beim Seniorenservicebüro, Telefon 05331 86-438, möglich. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de