Stipendium für vier ausländische Ostfalia-Studenten

Vier internationale Studierende der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften dürfen sich in diesem Jahr über ein Studienabschluss-Stipendium in Höhe von 1800 Euro freuen. Darüber informiert die Ostfalia in einer Pressemitteilung.

Die Stipendien aus dem Stipendien- und Betreuungsprogramm (Stibet) werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Gefördert werden ausländische Studierende in Deutschland, die einen zügigen und erfolgreichen Studienverlauf nachweisen und sich kurz vor dem Abschluss befinden. Zusätzlich spielen Aspekte wie Integration und Engagement bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten eine Rolle.

Studierende aus vier Fakultäten

„Sich zum Ende des Studiums voll und ganz auf die Bachelor- oder Masterarbeit konzentrieren zu können, ist für viele Studierende, die ihr Studium und Leben mit Nebenjobs finanzieren, eine große Herausforderung. Daher stellen die Stipendien eine wertvolle Unterstützung dar“, wird Tanja Wulfert vom International Students Office der Ostfalia in der Mitteilung zitiert.

Von den Nominierten für ein Studienabschluss-Stipendium 2023 wurden vier Studierende ausgewählt: Stella-Joelle Matinou-Tchenzete aus der Fakultät Versorgungstechnik, Colette Amelle Youbi Kamlo aus der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien, Landry Pavelle Kamdem Noukaghueu aus der Fakultät Informatik und Andrea Carolina Hernandez Catano aus der Fakultät Recht.

Pläne für die Zukunft

„Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder so motivierte und engagierte Studierende fördern zu können, die eindrucksvoll zeigen, wie zielstrebig sie sind und wie optimistisch sie in ihre Zukunft schauen. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir sie weiterhin für das Leben und eine berufliche Zukunft in Deutschland begeistern können“, so Tanja Wulfert. Einige der Stipendiaten hätten laut der Ostfalia-Mitteilung bereits Pläne für die Zukunft: Colette Amelle Youbi Kamlo möchte nach ihrem Bachelor- auch noch ihr Masterstudium in Deutschland absolvieren. Landry Pavelle Kamdem Noukaghueu kann sich vorstellen, nach dem Abschluss ein Start-up in seinem Heimatland zu gründen.

Die Studienabschluss-Stipendien aus dem Stibet-Programm werden aus Mitteln des BMBF finanziert und können von den Hochschulen jährlich beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) eingeworben werden. Durch das Stibet-Programm soll eine signifikante Verbesserung der Betreuungsleistungen für internationale Studierende erreicht werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de