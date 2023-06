Berufsorientierung in der Wolfenbütteler Lindenhalle

„Ich möchte gerne in der Region bleiben und Spaß am Job haben. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Aufstiegsmöglichkeiten und eine gute Bezahlung sind mir wichtig”, erzählt die 17-jährige Schülerin Leni Roesch. Sie ist eine von 2200 Jugendlichen, die sich auf der Vocatium-Fachmesse für Ausbildung und Studium in der Lindenhalle über ihre Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren. 50 Ausbildungsbetriebe, Hochschulen, Fachschulen und Institutionen aus der Region und darüber hinaus standen den Jugendlichen aus Wolfenbüttel, Salzgitter und dem Harz für ihre Fragen zur Verfügung. Bestenfalls passte es so gut, dass sie sie als potenzielle Auszubildende oder Studierende zu sich einluden.

Persönliches Kennenlernen

Für Cordula Miosga vom Arbeitgeberverband Region Braunschweig spiegelt das persönliche Kennenlernen, wie es auf der Messe stattfindet, den Zeitgeist des Recruitings, wider: „Unsere mittelständischen Mitgliedsunternehmen sind auf der Suche nach der richtigen Bewerbermentalität. Noten stehen nicht mehr so im Vordergrund”, berichtet sie während ihres Besuches in der Lindenhalle. Das bestätigt auch Ernst-Michael Blomberg. Er ist Ausbilder bei MAN Truck&Bus in Salzgitter: „Wichtig ist für uns ein grundlegendes technisches Verständnis. Aber die Persönlichkeit ist bei uns auch sehr wichtig.” Die Vocatium wird vom IfT Institut für Talententwicklung veranstaltet. Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig und die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar unterstützen als Kooperationspartner. Weitere Informationen gibt es unter www.erfolg-im-beruf.de.

Auf Gespräche vorbereitet

Das Besondere an der Vocatium: Der Großteil der teilnehmenden Schüler wurde vor der Messe auf die Gespräche vorbereitet. Sie kamen mit eigenen Fragen und festen Gesprächsterminen zur Vocatium. Insgesamt 5000 Termine wurden in diesem Jahr zwischen Ausstellern und Schülern arrangiert. Auch spontane Besucher waren willkommen.

Mehr Ressourcen für die Berufsorientierung

Miriam Pape ist Lehrerin am Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel und war mit ihren Schülerinnen auf der Messe. Sie wünscht sich mehr Ressourcen für die Berufsorientierung in Gymnasien. „Die wöchentliche Berufsorientierungsstunde ab der 11. Klasse könnte gerne schon in der Sekundarstufe I beginnen”, meinte sie. Ihre Schülerin Maya Steinbach hatte einen ganz einfachen Wunsch: „Es wäre schön, Rückmeldungen nach einer Bewerbung zu erhalten - auch wenn es um ein Praktikum geht.”

