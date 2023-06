Teures E-Bike im Kreis Wolfenbüttel gestohlen - mehrere Einbrüche

Im Kreis Wolfenbüttel kam es in den letzten Tagen vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen (Symbolbild).

In Fümmelse haben unbekannte Täter zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr, ein E-Bike aus einem Kellerflur eines Mehrfamilienhauses in der Drehstraße gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das E-Bike sei von der Marke Haibike, Trekking 6 High, im Wert von 2600 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen, Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Unbekannte brechen Baucontainer auf

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, gewaltsam in einen Baucontainer auf dem Gebiet einer Baustelle im Bereich der Kreisstraße 513 in Remlingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie Werkzeuge und andere vorgefundene Gegenstände im Wert von zirka 600 Euro aus dem Container. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Täter brechen gewaltsam in Tierpraxis ein

In Hornburg sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in eine Tierarztpraxis Im Westerhai eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen sie nichts. Der entstandene Schaden belaufe sich auf zirka 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 05331 9330 entgegen.

red

