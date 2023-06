„Alarmstufe Rot“: Auch Klinikum Wolfenbüttel setzt ein Zeichen

Wolfenbüttel. Den Krankenhäusern geht das Geld aus, vielen droht die Insolvenz. Beim Aktionstag wurde in Hannover, aber auch in der Lessingstadt Alarm geschlagen.

Das Team des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel beteiligte sich am bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“.

Die Krankenhäuser in der Region Südost-Niedersachsen, darunter auch das Städtische Klinikum Wolfenbüttel, schlagen Alarm. Unter dem Titel „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ haben sie am Dienstag in Hannover gemeinsam auf die wirtschaftlich angespannte Lage aufmerksam gemacht und an die politisch Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene appelliert, sich schnellstmöglich für eine nachhaltige Absicherung der Kliniken einzusetzen. Dies berichtet die Bezirksarbeitsgemeinschaft Braunschweig der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) und schreibt von einer „verheerenden wirtschaftlichen Situation“ der Krankenhäuser.

„Zunehmend existenzbedrohende Situation“

„Die Krankenhäuser in der Region benötigen dringend Hilfe. Wir erleben derzeit ein regelrechtes Systemversagen und eine massive Finanzierungskrise. Erforderlich ist schnellstmöglich ein der Krankenhausreform vorangehendes Vorschaltgesetz des Bundes zur wirtschaftlichen Sicherung. Notwendig sind insbesondere ein wirksamer Inflationsausgleich sowie eine dauerhafte Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen. Da Kliniken nicht mit Preissteigerungen auf die explodierenden Kosten reagieren können, entwickelt sich eine zunehmend existenzbedrohende Situation für die Krankenhäuser – und das nicht nur niedersachsen- , sondern bundesweit“, sagt Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel in seiner Funktion als Vorsitzender der Bezirksarbeitsgemeinschaft Braunschweig der NKG.

Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen würden die Krankenhäuser vor extreme Herausforderungen stellen, schreibt die NKG in ihrer Mitteilung. Die Kliniken verzeichneten neben coronabedingten Erlösrückgängen massive inflationsbedingte Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich. Das System der Krankenhausfinanzierung sei jedoch nicht auf solche Extremsituationen ausgelegt. Die tatsächlichen Kostenentwicklungen der Krankenhäuser gingen über die vom Bund zwischenzeitlich zugesagten Energiehilfen weit hinaus und würden nach geltender Rechtslage nicht gegenfinanziert. Umfragen der NKG zufolge erwarten die Kliniken in Niedersachsen im Jahr 2023 ein Defizit von insgesamt 532 Millionen Euro. Für 2024 seien nach dem Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst weitere Kostensteigerungen absehbar.

Gemeinsame Erklärung an die Politik

Im Rahmen einer „aktiven Mittagspause“ setzte auch das Team des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel ein klares Zeichen, um den Druck auf die Politik zu erhöhen und der Forderung für eine nachhaltige Krankenhausfinanzierung Nachdruck zu verleihen, berichtet das Klinikum.

Die Kliniken der Region bekräftigen die Forderungen der „Niedersächsischen Allianz für die Krankenhäuser“. Angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Schieflage der Kliniken hat dieser Zusammenschluss von 19 Verbänden und Organisationen am Dienstag in Hannover eine gemeinsame Erklärung an die Politik abgegeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de