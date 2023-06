Mutmaßlicher Motorrollerdieb in Wolfenbüttel gestellt

Wolfenbüttel Ein Zeuge hat am Montag am Wolfenbütteler Schloss eine Gruppe von Jugendlichen beobachtet und einen 15-Jährigen festgehalten.

Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 19.45 Uhr beobachtet, wie sich eine Gruppe aus vier Jugendlichen auf dem Wolfenbütteler Kornmarkt an einem gesichert abgestellten Motorroller zu schaffen machte. Das berichtet die Polizei.

Nach der Entdeckung flüchtete die Gruppe. Der Zeuge konnte allerdings einen der mutmaßlichen Täter – ein 15 Jahre alter Jugendlicher – bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. „An dem Motorroller ist offensichtlich kein Schaden eingetreten“, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Baucontainer in Remlingen aufgebrochen – Trennschleifer gestohlen

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Montagfrüh gewaltsam in einen auf einer Baustelle an der Kreisstraße 513 im Bereich Remlingen abgestellten Baucontainer eingebrochen. Aus dem Container stahlen sie zwei Trennschleifer im Wert von zirka 600 Euro. Telefonische Hinweise an die Wolfenbütteler Polizei gehen an (05331) 9330.

red

