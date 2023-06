Wolfenbütteler Büchereien bieten Gratiszugang zu „tigerbooks“

Wolfenbüttel. In der App „tigerbooks“ stehen unzählige Bücher und Hörbücher für Kinder zur Verfügung. Hier lesen Sie, wie Sie kostenlos einen Zugang bekommen.

Zugriff auf mehr als 10.000 bekannte Bilderbücher in interaktiver Form ermöglicht die „tigerbooks“-App, die Bücherbus und Stadtbücherei für ihre kleinsten Leserinnen und Leser von zwei bis zehn Jahren ab sofort anbieten. Die kostenlose App für Tablet und Smartphone könne von zu Hause aus oder unterwegs geöffnet und online sowie offline genutzt werden, teilt der Landkreis mit.

Aus der Auswahl an Büchern können sich die Kinder für ein Buch entscheiden, heißt es weiter. Hierbei gebe es viele bekannte Titel mit populären Charakteren wie Paw Patrol, Petterson und Findus, Conni und den Olchis. Das ausgewählte Buch können die Eltern vorlesen, während die Kinder lauschen.

Einfach über das Lesekonto der Bücherei anmelden

Neben den Kinderbüchern biete „tigerbooks“ auch Hörbücher sowie animierte Bücher mit einer Vorlesefunktion, die zum Mitmachen anregen. Daniela Bergmann-Baczynski, Leiterin der Stadtbücherei: „Ich freue mich auf dieses neue Online-Angebot speziell für Kinder. Die ,tigerbooks‘ sind jederzeit und überall verfügbar, die Inhalte der App von Kindermedien-Expertinnen und -Experten geprüft und rund um die Erzählungen gibt es weitere Spiele, Puzzles und Quizze zu entdecken. So können Kinder jederzeit in die Welt der Geschichten eintauchen, am schönsten natürlich mit Mama, Papa, Oma oder Opa.“

Der Zugang zur „tigerbooks“-App erfolge über das Lesekonto bei den Wolfenbütteler Büchereien – einfach mit der Leseausweisnummer und dem vergebenen Passwort anmelden. Nach Anmeldung habe man einen siebentägigen Zugang auf das gesamte Angebot. Danach sei eine erneute Anmeldung erforderlich.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de