Lukanic fordert Landesförderung fürs Lessingtheater Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. In der Theaterfinanzierung geht es laut Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic nicht gerecht zu. Ein Forderungspapier soll das ändern.

Als im Februar Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Mohrs, zu Gast im Wolfenbütteler Rathaus war, hatte Bürgermeister Ivica Lukanic ihm das Thema schon nähergebracht: Wie könnte die zukünftige Gestaltung der Theaterfinanzierung des Landes ausgestaltet werden? Doch dabei bleibt es nicht, berichtet nun die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, schlägt der Bürgermeister dem Rat vor, ein entsprechendes Forderungspapier an das Land Niedersachsen zu richten.

Die Debatte darüber soll im nächsten Kulturausschuss am 22. Juni starten. „Unterm Strich geht es um die Gleichbehandlung der kommunal getragenen Theater, von der auch unser Lessingtheater profitieren würde“, erklärt Lukanic. In Niedersachsen, so die Mitteilung weiter, gebe es eine lebendige Theaterlandschaft, das Land unterhalte drei Staatstheater und fördere sechs Landesbühnen. Auch einige Freie Theater, die „Gandersheimer Domfestspiele“ und das „Transeuropa Festival Hildesheim“ würden vom Land gefördert.

Sockelfinanzierung für Gastspielhäuser gefordert

Das Wolfenbütteler Lessingtheater werde hingegen durch das Land Niedersachsen nicht gefördert, betont die Stadtverwaltung. „Das Engagement des Landes stellt sowohl finanziell als auch räumlich betrachtet eine ausschließliche Schwerpunktförderung dar, die dem verfassungsmäßig garantierten landesweiten Auftrag nicht gerecht wird“, stellt Bürgermeister Ivica Lukanic daher fest und fordert die Ausweitung der Theaterförderung des Landes Niedersachsen, insbesondere eine Sockelfinanzierung für sogenannte Gastspielhäuser.

