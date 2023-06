An der Ostfalia Wolfenbüttel wurde über „Greenwashing“ aufgeklärt

Der Begriff „Greenwashing“, das erklärt die Brunswick European Law School (BELS) der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in einer Pressemitteilung, stehe für die Versuche von Organisationen, Verbände, Unternehmen, aber auch Staaten, sich mit Blick auf den Klima-, Natur- und Umweltschutz verantwortungsbewusst und nachhaltig darzustellen, obwohl dafür keine oder unzureichende Maßnahmen ergriffen werden.

In der Reihe Forum Nachhaltigkeit der BELS wurde das Thema jüngst diskutiert. Aus ganz unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln gingen vier Professoren der BELS der Frage nach, ob und wie ein Unternehmen mit „grünen“ Labels und Begriffen werben darf und ob dies sinnvoll ist.

Sanktionierung in der Praxis nicht einfach

Zentraler Bestandteil des Begriffs „Greenwashing“ sei laut BELS die Außendarstellung, also das Marketing von Unternehmen: Prof. Dr. Dirk Hohm beleuchtete in seinem Vortrag mit dem Titel „Green Marketing = Greenwashing? Greenwashing aus Marketingsicht“ die Grauzone zwischen „Green Marketing“ als Vermarktung von Produkten unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und „Greenwashing“ mit dem Ziel des Verbergens und Ablenkens von nicht nachhaltigen Praktiken oder Produkten.

Anschließend umriss Prof. Dr. Oliver Kreutz die „lauterkeitsrechtlichen Fallstricke der Umwelt- und Nachhaltigkeitswerbung“. Er beleuchtete mit Blick auf Umweltaussagen in der Werbung („Green Claims“) die Möglichkeit rechtlichen Einschreitens. Sicher könne sanktioniert werden bei Irreführung oder wenn die Werbeaussage offenkundig falsch beziehungsweise unwahr täusche. In der Praxis sei diese Zuordnung so einfach aber leider nicht. Schon die Kennzeichnungspflicht von Produkten mit Bezeichnungen wie „umweltgerecht“, aber auch der Begriff „klimaneutral“ seien inhaltlich unklar, weil kaum genau zu definieren sei, weshalb gerade aufklärenden Hinweisen in der Praxis eine wichtige Bedeutung zukomme.

Zertifikatehandel besser als sein Ruf

Daran anknüpfend beleuchtete Prof. Dr. Winfried Huck, so berichtet es die BELS, den „Vorschlag der Green Claims Directive im Rahmen der neuen europäischen Nachhaltigkeitsgesetzgebung“, indem er zunächst die geplante EU-Richtlinie „über die Begründung ausdrücklicher Umweltaussagen und die diesbezügliche Kommunikation“ vorstellte. Der im Mai veröffentlichte Vorschlag der EU soll Standards für umweltbezogene Äußerungen setzen, um künftig „Greenwashing“ verhindern zu können. So soll falschen und umweltbezogenen Werbeaussagen und dem Wildwuchs öffentlicher und privater Kennzeichnungen Einhalt geboten werden.

Abschließend ging Prof. Dr. Udo Becker in seinem Vortrag „Greenwashing als aufsichtsrechtliche Herausforderung“ der Frage nach, ob Zertifikatehandel als moderner Ablasshandel zu betrachten sei. Dass die Ausgabe von Zertifikaten als „Grünfärberei“ der Verschmutzung zu sehen sei, widerlegte er anhand der Darstellung und Erläuterung einer anschaulichen Rechnung. Emissionszertifikatehandel sei kein Fall von Greenwashing.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de