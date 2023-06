In der Dorfmitte Neue Bücherzelle sorgt für reichlich Lesefutter in Wendessen

Am vergangenen Wochenende wurde im Wolfenbütteler Ortsteil Wendessen im Beisein von fast 50 Bürgerinnen und Bürgern die neue Bücherzelle eröffnet. Dies berichtet Ortsbürgermeister Andreas Rink in einer Pressemitteilung.

Vier Bücherpaten nahmen der Mitteilung zufolge mehrere hundert Bücher entgegen und sortierten diese in die alte Telefonzelle in der Dorfmitte gegenüber der Kirche ein. „Die Zelle ist rund um die Uhr geöffnet, wer mag, darf sich bedienen“, sagte Rink und bedankte sich bei Bücherpaten und Spendern. „Gerade in der heutigen Zeit, in der ein immer größerer Anteil von Kindern mit erheblichen Schwächen beim Lesen auffällt, ist es ganz wichtig, solche einfachen Angebote machen zu können“, meinte er.

Bücherbus kommt jetzt regelmäßig nach Wendessen

Auch Vereine wie die Jugendfeuerwehr nutzten die Chance, ein wenig Eigenwerbung zu machen, und stifteten Bücher aus ihrem Fachgebiet als „Erstausstattung“ der Zelle. Die Leiterin des Bildungszentrums Katja Schlager hatte noch eine gute Nachricht dabei: Ab Ende August wird der Bücherbus jeden vierten Mittwoch regelmäßig nach Wendessen kommen und von 18.30 Uhr bis 19 Uhr am Spritzenhaus neben der Bücherzelle halten.

