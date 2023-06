Gymnasium im Schloss Fit in Fremdsprachen: Schüler in Wolfenbüttel ausgezeichnet

Eine geniale Erfindung zur Rettung der Menschheit, eine ganz besondere Reise und eine Sitzung beim Paartherapeuten … – das waren nur einige der Themen der Schülerbeiträge zum diesjährigen Bundeswettbewerb Fremdsprachen, über den das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Braunschweig in einer Pressemitteilung informiert.

Bei der Preisverleihung zum Wettbewerb präsentierten die Siegerinnen und Sieger am Montag am Wolfenbütteler Gymnasium im Schloss Ausschnitte aus den Beiträgen, mit denen sie sich gegen die Konkurrenz auf Bezirks- und Landesebene durchgesetzt hatten. Als Vertreterin des RLSB Braunschweig würdigte Frau Steckhan die Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger in den Einzel- und Gruppenwettbewerben. Dabei wurden neben Urkunden auch Geld- und Sachpreise überreicht, ist in der Mitteilung zu lesen.

Maja Drewniok überzeugt solo, zwei Schloss-Teams an der Spitze

Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung wurde im Einzelwettbewerb Anna Kókai (Max-Planck-Gymnasium, Göttingen) mit einem ersten Landespreis ausgezeichnet. Zweite Landespreise konnten Benedict Busch und Johannes Groothuis entgegennehmen (beide Theodor-Heuss-Gymnasium, Göttingen). Zahlreiche dritte Landespreise gingen an verschiedene Schulen, darunter auch an den Gastgeber der Preisverleihung, das Wolfenbütteler Gymnasium im Schloss in Person der Schülerin Maja Drewniok mit einem Beitrag in französischer Sprache.

Im Gruppenwettbewerb errang das Gymnasium im Schloss mit zwei Kurzfilmen und einem Audiobeitrag zwei erste und einen zweiten Landespreis. Weitere Preise gingen an die Gaußschule in Braunschweig (ein zweiter und ein dritter Landespreis), an das Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfsburg (zweiter Landespreis), an die Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Braunschweig (dritter Landespreis) und an das Julianum in Helmstedt (dritter Landespreis).

Laut RLSB-Mitteilung verfolgten die Besucherinnen und Besucher der Preisverleihung im Schlossgymnasium gespannt Ausschnitte aus den prämierten Beiträgen des Einzel- und Gruppenwettbewerbs auf Englisch, Französisch, spanisch und Altgriechisch, in denen die Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren ihre Fremdsprachenkenntnisse und Kreativität eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Landesregierung und Förderer stellen die Preise

Seit 1990 nehmen Schülerinnen und Schüler aus der Region Braunschweig am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil, schreibt das RLSB. In diesem Jahr waren es insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzelwettbewerb und 25 Gruppen. In ganz Deutschland haben 1832 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb Solo teilgenommen und 1694 Gruppen am Wettbewerb „Team Schule“.

Träger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen ist die GmbH „Bildung und Begabung“. Die Bereitstellung der Preise erfolgt durch die Landesregierung und durch Zuwendungen von Förderern.

red

