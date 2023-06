Carportbrand im Kreis Wolfenbüttel: Polizei ermittelt Ursache

In Dorstadt ist ein Carport in Brand geraten, die Ursache ist noch nicht geklärt (Symbolbild).

Ein hölzerner Carport geriet am frühen Dienstagmorgen gegen 1.35 Uhr in der Straße Hinter dem Kloster in Dorstadt in Brand. Das teilte die Polizei Wolfenbüttel mit. Die Brandursache sei bislang noch ungeklärt.

Den Angaben zufolge griffen die Flammen auch auf einen Schuppen in unmittelbarer Nähe über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Verletzte gab es keine. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de