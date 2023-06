Kreis Wolfenbüttel: Sechs tote Hühner in Plastiksäcken gefunden

Schladen. Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt wegen Tierschutzes. Sechs tote und zwei kranke Hühner hat eine Joggerin in Schladen in Plastiksäcken gefunden.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt im Kreis Wolfenbüttel: Am 16. Mai hat eine Joggerin mehrere Plastiksäcke mit insgesamt sechs toten Hühnern gefunden. Die Säcke fand sie den Polizeiangaben zufolge in Schladen in Höhe des Wasserweges. Zudem fand sie noch zwei lebendige, aber kranke Hühner vor, die die Polizei an das Tierheim übergab.

Die Hühner gehören zur Rasse „Lohmann Brown“, wie die Polizei mitteilte. Sie hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, beziehungsweise wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05331 9330.

red

