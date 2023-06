Autos in Wolfenbüttel beschädigt und Ortsschild abmontiert

Sickte. In Sickte wurde eine Heckklappe beschädigt und in Wolfenbüttel eine rechte Fahrzeugseite zerkratzt. In Berklingen wurde ein Ortsschild abmontiert.

In Wolfenbüttel wurden am Wochenende mehrere Autos beschädigt (Symbolbild).

In der Zeit von Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, wurde in Sickte am Stadtweg in Höhe Sportplatz ein Auto beschädigt. Der Halter eines grauen VW Arteon stellte diesen dort am Freitag ab. Als er am Samstag zurückkehrte, stellte er an der Heckklappe eine Beschädigung fest.

Laut Angaben der Polizei hat ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin eine große Delle verursacht. Diese könnte unter Umständen durch einen Fußtritt verursacht worden sein. Der Sachschaden wird auf etwas 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Cremlingen unter (05306) 93223-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 933-0 entgegen.

Zerkratztes Auto in Wolfenbüttel

Auch in Wolfenbüttel wurde am Wochenende ein Auto beschädigt. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Smastag, 5 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der Langen Straße auf dem Parkplatz Trashpark einen weißen Skoka Citigo mit einem spitzen Gegenstand. Die rechte Fahrzeugseite wurde dabei zerkratzt.

Lesen Sie mehr aus Wolfenbüttel:

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 933-0.

Unbekannte montieren Ortsschild ab

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte Polizeibeamte gegen 1.20 Uhr bei einer Streifenfahrt fest, dass das Ortsschild „Semmenstedt“ an der Ortsausfahrt Berklingen fehlt. Unbekannte Täter mussten dies laut Polizeiangaben abmontiert haben. Die Beamten konnten das Schild in unmittelbarer Nähe auffinden und sicherstellen, sodass es nur wieder angebracht werden muss.

Hinweise werden bei der Polizeistation Schöppenstedt unter (05332) 94654-0 oder beim Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 933-0 entgegengenommen.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de