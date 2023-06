Beim Musikhören geschlagen – Mann in Wolfenbüttel verletzt

Ein Mann wurde in der Nacht auf einer Parkanlage am Stadtgraben geschlagen (Symbolbild).

Am Samstagmorgen erlitt ein 41-Jähriger gegen 1.30 Uhr in Wolfenbüttel auf einer Parkanlage am Stadtgraben Verletzungen. Während er auf einer Bank saß und Musik hörte, wurde er laut Polizeiangaben unvermittelt von einem vorbeikommenden, unbekannten Mann geschlagen.

Der Täter verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei den Tatort. Hinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 933-0.

Parkrempler flieht nach Unfall

Am Freitag hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 21.05 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Höhe Hausnummer 40 den linken Außenspiegel eines schwarzen Pkw Renault Clio touchiert. Laut Polizeiangaben hörte der Besitzer des Renaults noch das Geräusch des Unfallgeschehens, der Unfallverursacher hatte sich jedoch bereits von der Unfallstelle entfernt, bevor er an seinem Fahrzeug war.

