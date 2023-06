Unvergessliches Seniorentreffen in der Wolfenbütteler Lindenhalle

In diesem Jahr freuten sich die Organisatoren über 250 Besucherinnen und Besucher am Tag der älteren Generation in der Lindenhalle.

„Frühling in Wolfenbüttel“ – unter diesem Motto trafen sich in der vergangenen Woche mehr als 250 Seniorinnen und Senioren zu einem gemeinsamen Nachmittag mit unterhaltsamem Programm. In die Lindenhalle eingeladen hatten der Seniorenbeirat in der Stadt Wolfenbüttel und die Arbeitsgemeinschaft der Seniorenkreise im Landkreis Wolfenbüttel, die in einer Pressemitteilung von dem Treffen berichten.

Nachdem sich um 14 Uhr alle Besucherinnen und Besucher in der Lindenhalle an der Halberstädter Straße eingefunden hatten, begrüßten Hans Andreas Meyer von der Arbeitsgemeinschaft der Seniorenkreise im Landkreis Wolfenbüttel und Horst Luthien vom Seniorenbeirat in der Stadt Wolfenbüttel alle Anwesenden. Nach einer kurzen Ansprache holten sie sogleich die geladenen Ehrengäste aus Politik und Verwaltung auf die Bühne. Diese richteten ebenfalls kurze Grußworte an die Seniorinnen und Senioren und unterstützten die Arbeit des Seniorenbeirats und der AGS zum Teil mit kleinen „Flachgeschenken“, wie die Pressemitteilung ausführt.

Mutige Gäste durften sogar mitspielen

Für die stimmungsvolle musikalische Begleitung des Nachmittags sorgte anschließend das Duo Klangfarben. Die erste Programmpause auf der Bühne nutzten die Seniorinnen und Senioren, die aus dem gesamten Stadtgebiet und verschiedenen Ortschaften des Landkreises kamen, sodann ausgiebig für muntere Unterhaltungen und das ein oder andere Stück Kuchen zum servierten Kaffee oder Tee. Schließlich folgte eine kleine Sketch-Einlage auf der Bühne. „Eine missglückte Hochzeit“, so der Titel des vorbereiteten Stückes, handelte von einer Frau, die aus Versehen ihren Trauzeugen heiratete, und sorgte für Lacher im Publikum. Im weiteren Verlauf waren auch die Besucherinnen und Besucher selbst noch einmal gefragt, denn beim Mitmach-Sketch konnten einige mutige Anwesende ihr Bühnentalent beweisen. Unter der Leitung von Werner Schmitzer vom Seniorenservicebüro der Stadt Wolfenbüttel brachte das kleine Schauspiel erneut Schwung unter die Gäste, die sich jeweils auf und vor der Bühne am Stück beteiligen konnten.

Im nächsten Jahr gern wieder ein Kinderchor

Auf der Zielgeraden der Veranstaltung wurde es mit den Klangfarben nochmal musikalisch. So wurde neben deutschem Liedgut auch ein spanisches und ein englisches Stück zum Besten gegeben. „Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten und konnten neue Bekanntschaften knüpfen oder alte wiederaufleben lassen“, schloss Horst Luthien seinen Abschiedsgruß und fügte hinzu: „Außerdem hoffe ich, dass wir uns auch nächstes Jahr wieder gesund und munter am letzten Mittwoch im Mai 2024 sehen werden.“

Das allgemeine Fazit der Seniorinnen und Senioren war, so schreiben die Veranstalter, positiv. Viele erinnerten sich an vergangene Feiern im Rahmen des Tages der älteren Generation und wünschten sich für das nächste Jahr beispielsweise wieder einen Kinderchor oder hatten Ideen für weitere Programmpunkte, die das Angebot noch attraktiver machen könnten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de