Verkehrsausbildung in Wolfenbüttel Bei der Mofa-AG drehen THG-Schüler gern eine Extrarunde

Über den dritten Durchgang ihrer Mofa-AG berichtet das Wolfenbütteler Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in einer Pressemitteilung. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, so schreibt das THG, dürfen sich freuen, demnächst ihre Prüfung beim TÜV ablegen zu können. Schließlich sei es der Wunsch aller Teilnehmenden, endlich die amtliche Prüfbescheinigung in der Hand zu halten und damit die Erlaubnis für das Führen von „Mofas“ zu besitzen, um mobil und unabhängig zu sein.

Mit E-Mofa und Schutzausrüstung

Neben einem E-Mofa, einer Saxxx Prima, mit dem der fahrpraktische Teil der Ausbildung emissionslos – rein elektrisch, abgas- und lärmfrei – erfolgen kann, besitzt das THG nach eigenen Angaben Helme und Handschuhe für die Mofa-AG, die die Lehrkraft Jan Gebel leitet.

Somit soll allen Schülern des THG die Teilnahme an der AG ermöglicht werden, auch wenn sie nicht im Besitz dieser erforderlichen Schutzbekleidung sind. Auch im öffentlichen Straßenverkehr gehöre dieses Zubehör zur persönlichen Schutzausrüstung für Zweiradfahrende und sei damit unerlässlich. „Denn anders als beim PKW gibt es bei den Zweirädern keine Knautschzone“, so eine Teilnehmerin der Mofa-AG.

Mit geeignetem Absperrmaterial wird für den fahrpraktischen Teil der Ausbildung ein entsprechender Bereich des Schulgeländes abgesperrt werden, erläutert die THG-Mitteilung. Und mit Pylonen, den sogenannten „Hütchen“, einer Wippe und Seilen könne ein Parcours aus Kreisen, Achten, Slaloms und anderem abgesteckt werden. Die Übungen zur Fahrzeugbeherrschung beinhalten unter anderem die allgemeine Handhabung des Mofas wie das Auf- und Abbocken des Fahrzeugs, das Anfahren, Halten, Abbremsen, Wenden und Ausweichen (Schulterblick und Blinken), das Halten der Spur beim Geradeausfahren mit Schrittgeschwindigkeit, das Slalomfahren sowie das Fahren eines Kreises zum Üben des Haltens der Balance.

Theorie kommt nicht zu kurz

Neben der Fahrpraxis erlernen die AG-Teilnehmenden die theoretischen Grundlagen zum Erlangen der Prüfbescheinigung. Zu den Inhalten der theoretischen Ausbildung zählen die Verkehrsregeln und Verkehrszeichen, der Umgang mit äußeren Einflüssen wie Wetter und Straßenverhältnisse, das Vermeiden eigenen Fehlverhaltens, zum Beispiel einer zu riskanten Fahrweise, Informationen über verbotenes „Tuning“ oder die Risiken des Fahrens ohne Schutzbekleidung, der gefährliche Einfluss von Drogen auf die eigene Fahrtüchtigkeit und letztendlich auch die Fahrzeugtechnik, die Fahrphysik sowie nachhaltiges und umweltschonendes Fahren.

Den Teilnehmenden der Mofa-AG, so schreibt die Schule abschließend, werde ein umfangreiches Ausbildungspaket angeboten, mit dem sie gut auf die Prüfung vorbereitet seien. Klar, dass die Schulgemeinschaft des THG den Prüflingen viel Erfolg wünscht.

