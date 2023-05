Wolfenbüttel. Wilde Tiere, aufregende Kletter-Action und gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer – das Jugendlager des Wolfenbütteler DLRG in Walsrode kam gut an!

Jugendlager des DLRG DLRG-Jugend erlebte Abenteuer in der Heide

Die DLRG Wolfenbüttel war zum Jugendlager in Walsrode. Laut Pressemitteilung der DLRG sorgte das Programm für Begeisterung bei Teilnehmern und Betreuerteam. Das Jugendlager führte die Teilnehmer demnach in die Camp-Adventure-Academy in Walsrode, die mit ihrem riesigen Gelände eine ereignisreiche und abenteuerliche Zeit geboten habe.

Ein absolutes Highlight sei der Besuch im Serengeti-Park gewesen. Das weitläufige Gehege wurde im Safari-Bus durchquert, wobei aus nächster Nähe Löwen, Giraffen, Elefanten und viele weitere Tierarten beobachtet werden konnten. Auch die begehbaren Gehege der Affen und der Streichelzoo ist dem DLRG-Team als Highlight in Erinnerung geblieben. Der Besuch im Serengeti-Park, so heißt es weiter, ermöglichte den Jugendlichen einen Einblick in die Tierwelt und den Naturschutz.

Richtig klettern lernen

Auch das Team der Academy bot demnach zahlreiche Aktivitäten an, schreibt die DLRG. So wurde unter fachkundiger Anleitung erlernt, wie man mit der richtigen Ausrüstung sicher klettern kann. Im Klettergarten gab es die Möglichkeit, eine hängende Leiter gemeinsam hinaufzusteigen, während sich gegenseitig abgesichert werden musste. Dabei galt es, Grenzen zu überwinden und neue Herausforderungen anzunehmen. Die „Giant Swing“, eine schwindelerregende Schaukel in luftiger Höhe, gehörte ebenfalls dazu. Das weitläufige Gelände habe zudem die perfekten Voraussetzungen für verschiedene Geländespiele geboten.

Am Abend, so berichtet das DLRG-Team abschließend, saßen die Beteiligten des Jugendlagers mit Musik am Lagerfeuer zusammen, grillten Marshmallows, tauschten Geschichten aus und genossen die gemütliche Atmosphäre.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de