Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt stellt sich vor

Schöppenstedt. Die Coronajahre brachten für das dem Museum so manche Einschnitte – nun will sich das Team samt Vorhaben vorstellen...

Am 9. Juni lädt das Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt zum Tag des offenen Museums ein. Los geht es um 14 Uhr. Museumsleiter Benedikt Einert möchte das Museum und die zukünftigen Vorhaben, sein Team und sich selbst einem möglichst großen Publikum vorstellen. Die Coronajahre brachten für das Museum in Schöppenstedt manchen Einschnitt mit sich – in dieser Zeit veränderte sich das Team. Unter anderem verabschiedete sich Museumsleiterin Charlotte Papendorf 2022 in den Ruhestand.

Der Eintritt ist an diesem Tag frei, eine kleine Sonderausstellung gewährt Einblicke in die Geschichte des Museums und die Arbeit des Museumsteams, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus wird für Kinder eine Museumsrallye, ein Till-Eulenspiegel-Malwettbewerb, eine Bastel- und Druckstation zum Kreativsein und Ausprobieren angeboten.

Um 15.30 Uhr und 16.15 Uhr wird es zudem kostenlose Führungen durch das Museum geben, die sich an alle Altersgruppen, vor allem aber Kinder, richten.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de