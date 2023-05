Zweirad-Diebstähle und illegale Müllentsorgung in Wolfenbüttel

Von drei Delikten berichtet die Polizei Salzgitter für den Bereich Wolfenbüttel am Sonntag. Demnach wurde am Samstag zwischen 11 und 20 Uhr ein silber/roter Motorroller der Marke Benzhau in Schöppenstedt geklaut. Der Roller stand auf einem Grundstück an der Straße Elmblick. Wer etwas gesehen hat, meldet sich telefonisch unter 05332 / 94654-0 bei der Polizei in Schöppenstedt oder beim Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Fahrraddiebstahl in der Dürerstraße

Bereits in der Nacht zu Samstag wurde ein Fahrrad in der Stadt Wolfenbüttel gestohlen. Zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstag, 16 Uhr verschwand das Fahrrad der Marke Zündapp, Modell Roosendaal City, in rosa. Es war vor einem Hochhaus in der Dürerstraße angeschlossen, die Diebe hatten das Schloss aufgebrochen. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0..

Illegale Müllentsorgung am Friedhof

Am Freitag gegen 12 Uhr wurde der Polizeistation Schöppenstedt mitgeteilt, dass auf einem Feldweg am Friedhof in Wittmar Abfall abgestellt worden sei. Vor Ort fanden die Beamten entsorgte Autoteile und Gastronomiezubehör, die dort offensichtlich unerlaubt entsorgt worden waren.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel: 05331 / 933-0.

Mehr Blaulicht-News

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de