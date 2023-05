Kreis Wolfenbüttel: Unbekannte nehmen Bagger auseinander

Unbekannte Täter sind an der Landesstraße 670 in Gustedt in einen abgestellten Bagger eingedrungen. Sie stahlen neben Werkzeugen und Fahrzeugzubehör auch eine Baggerschaufel samt Motor, berichtete die Polizei Wolfenbüttel am Dienstag. Sie gehe außerdem davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug erforderlich war. Der Vorfall muss sich zwischen vergangenem Mittwoch und Montagfrüh ereignet haben.

Der verursachte Schaden liegt dem Bericht zufolge bei mindestens 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345 928690 entgegen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de