Auf dem Weg zu „Mehrwertorten“

Wolfenbüttel. Auch im Garten-Coworking kann Unternehmenskultur in vielerlei Hinsicht voranbringen – Die Wirtschaftsförderung schiebt das jetzt verstärkt an.

Manuela Schneider ist neu beim Team der Wirtschaftsförderung (WiFö) im Landkreis um Dr. Claudius Schiller. Die Regionalmanagerin übernimmt einen Bereich, der noch gefehlt hat. Seit April arbeitet die studierte Agrar-Ingenieurin für CoWorkLand eG (Kiel) und künftig Tür an Tür mit der Gruppe Schiller in Remlingen. Im Landkreis soll sie das Förderprojekt „Mehrwertorte“ befeuern.

Ein paar Projekte haben eröffnet oder stehen kurz davor

„In der aktuellen Anlaufphase nehme ich Kontakt auf zu allen Personen und Einrichtungen, die einen Cowork-Space anbieten oder planen“, erklärt die Peinerin. „Fünf bis sechs Projekte haben schon eröffnet oder stehen kurz davor, andere brauchen noch Starthilfe.“ Ein erstes Quartalstreffen hat bereits stattgefunden. Und auch die Gründungsberatung und verschiedene Fördermöglichkeiten hat Manuela Schneider im Blick: „Als nächstes stehen auf meiner Liste Kontaktaufnahmen zu Arbeitgebern, die ich vom Konzept Cowork überzeugen möchte.“ Die Regionalmanagerin will dadurch zum Beispiel Arbeitgeber-orientierte Services der CoWorkLand-Buchungsplattform weiterentwickeln helfen.

War früher Anwesenheit Pflicht in den Firmen der Nation, so blieb die Vielzahl der Mitarbeiter durch Corona im Homeoffice. Doch zurück ins Büro soll es auch nicht gehen. Experten verweisen auf Studien, nach denen sich Beschäftigte vor allem dann Unternehmen verbunden fühlen, wenn sie maximale Flexibilität bieten. Eine Anwesenheitspflicht hingegen senke das Zugehörigkeitsgefühl. „Da ist Coworking auf dem Lande genau der richtige Mittelweg“, findet Schiller.

Die Mirtarbeiter sitzen nicht allein im Homeoffice

Die Vorteile: Arbeitplätze on demand, wegfallende Fahrten zur Firma, und vor allem Gründer profitieren von reduzierten Kosten für Schreibtisch und IT. „Andererseits sitzen die Mitarbeiter eben nicht allein im Homeoffice, sondern können sich im Cowork-Space mit anderen Menschen austauschen. Die Wirtschaftsförderung steht gerne als Gesprächspartner zur Verfügung, mit welchen betrieblichen Management- und Organisationsansätzen Coworking nutzbringend eingesetzt werden kann.“

Schiller sagt, dass auch die Orte profitieren, wenn es da Coworking gibt. Im besten Falle könne ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen. Dennis Budin, Projektleiter Beratung der WiFö: „Dort soll ja nicht nur gearbeitet werden. Wir stellen uns Fortbildungen und Seminare vor.“ Am weitesten gediehen ist mittlerweile die „D-Station“, ein Coworking-Angebot in Schöppenstedt. Dort arbeitet seit 2020 mit dem Lab4Land das erste Startup-Förderprogramm, das sich gezielt an Gründungsteams auf dem Land richtet.

Wichtig: Die Bedeutung der öffentlichen Arbeitgeber

Nicht zu vergessen sei auch die Bedeutung von öffentlichen Arbeitgebern in Kommunen oder Wissenschaft: „Viele der heutigen Herausforderungen im Bereich des Klimawandels, demografischen Entwicklungen oder Dekarbonisierung der Wirtschaft werden wir nur mit unseren öffentlichen Einrichtungen lösen.“ Die Coworking-Angebote haben das Potenzial zu echten Mehrwertorten, findet Schiller, weil sie diesen Austausch bieten können.

