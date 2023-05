Wolfenbütteler Stadtbad öffnet Außenbecken

Wegen des lange Zeit kalten und regnerischen Wetters habe es in diesem Jahr etwas länger gedauert, schreiben die Stadtbetriebe, doch nun sei es so weit: Am Freitag, 26. Mai, öffnet das Stadtbad Okeraue seine Außenbecken.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, denken aber, dass wir in der aktuellen Zeit im Interesse aller verantwortungsbewusst und richtig handeln“, erläutert Betriebsleiter Clemens Ciecior den Entschluss, die Außenbecken später zu öffnen, um ein immenses Zuheizen mit fossiler Energie zu vermeiden. Seit der Eröffnung im Jahr 2014 würden die Außenbecken zu einem überwiegenden Teil durch sonnenerwärmtes Wasser beheizt und auf Temperatur gehalten.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de